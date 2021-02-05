В Сочи отметили семилетие со дня открытия ХХII зимней Олимпиады

Сегодня на сочинском олимпийском стадионе "Фишт" прошло празднование семилетия со дня открытия Игр, которое состоялось 7 февраля 2014 года.

В честь этого события почетные гости высадили семь олеандров, символизирующих выносливость олимпийцев. По словам организаторов, саженцы этих деревьев были выбраны "из-за своей стойкости к капризам природы и практически круглогодичного цветения".

Кроме того, в фотозоне прошла презентация обновленных талисманов Олимпиады-2014 - Леопарда и Белого Мишки. Они "путешествовали" по городу-курорту и наконец вернулись домой - в Олимпийский парк. Их отреставрировали и отполировали воспитанники сочинской художественной школы.

Также посетители смогли увидеть открытые тренировки по большому теннису, футболу, регби, а также сдачу норм ГТО в рамках одноименного зимнего фестиваля.

- Мы делаем наш объект многофункциональным, - рассказал руководитель стадиона "Фишт" Вениамин Богомолов. - У нас играют в регби и футбол, у нас появились грунтовые теннисные корты. На этом мы не останавливаемся, есть планы, которые мы пока не озвучиваем, но стараемся реализовать и показать на деле.

По словам министра физической культуры и спорта Кубани Алексея Чернова, очень важно соблюдать преемственность и помнить все принципы олимпийского движения.

- До сих пор не верится, что уже семь лет прошло, - отметил он. - Когда мы гуляли по стадиону, аж мурашки пошли по коже от воспоминаний моментов Олимпиады. Это невозможно забыть, приятные эмоции. Мы пришли в памятную дату на этот стадион, потому что отсюда все началось - современный спорт в современной России. "Фишт" - один из самых уникальных объектов Олимпиады-2014 для всей страны: здесь прошли важные исторические спортивные события - открытие и закрытие Игр. После их завершения его реконструировали. На "Фиште" прошли четыре матча чемпионата мира по футболу-2018 и другие спортивные мероприятия.

Как считает Алексей Чернов, все олимпийские объекты семь лет плодотворно эксплуатируются.

- Концепция наследия зимних Олимпийских игр работает спустя семь лет, - продолжил министр физической культуры и спорта Кубани. - Например, на "Фиште" появилась футбольная команда ФК "Сочи". Здесь регулярно проводятся крупные международные спортивные турниры, матчи с участием российской сборной по футболу. Также этой площадкой активно заинтересовалась Федерация регби России. Все объекты Олимпиады-2014 не простаивают, в том числе ледовый комплекс "Айсберг" и дворец спорта "Большой" загружены почти на 100 процентов. По сути, Сочи - образцовый пример того, как нужно использовать олимпийское наследие.