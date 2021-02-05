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05.02.2021 10:52
Рубрика: Общество

Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Учитель математики из челябинского лицея Петр Земсков в свои 52 года покорил молодежный TikTok. Решив стать блогером, он записывает ролики с решением занимательных математических задач, на которые уже подписались четверть миллиона пользователей молодежной соцсети, сообщает aif.ru.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
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Как рассказал сам учитель, искать вместе с учениками решения и рассказывать о них на видеоуроках он начал еще в 2017 году. Сначала открыл свой канал на YouTube, а затем решил переместить занимательные занятия в TikTok. Шутит, что если бы дети, как в прежние времена собирались после школы за гаражами, то он писал бы интересные решения на их стенах. Но раз уж они сидят в TikTok, то логично искать их там.

И если на YouTube на канал челябинского учителя "Математика и фокусы" подписались 120 тысяч человек, то его видеоуроки "Порешай со мной" в молодежной соцсети вызвали вдвое больший интерес, который, кстати, продолжает расти.

Секрет популярности прост. Учитель разговаривает со своими учениками по-дружески, стремится найти правильное решение вместе с ними и, если это кому-то удается, называет имя героя и рассказывает, что именно он придумал. А после в доступной форме приводит самое простое решение казалось бы непростой задачи. По мнению Земского, молодежная аудитория подустала от пустого контента с розыгрышами и самодеятельностью и теперь ищет полезную и занимательную информацию. А что может быть интересней математических построений?

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