Hа Приобском месторождении будут наращивать добычу нефти

Инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении подписано Минфином и Минприроды с компанией ""Роснефть". Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В этом соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы - налогового вычета.

"В документе четко прописаны условия предоставления налоговых стимулов и ответственность за неисполнение условий соглашения", - сказал Министр финансов Антон Силуанов, комментируя подписание соглашения. По его словам, с применением такого механизма государственная поддержка будет достигать цели по повышению инвестиционной активности компаний и способствовать развитию отраслей экономики.

Предельный размер налогового вычета составляет 3 830 млн рублей в месяц, если среднемесячный уровень цен нефти Urals окажется выше базовой, на основе которой сформированы расходы бюджета (43,3 доллара за баррель в 2021 году). Если цена окажется ниже или равной базовой, то налоговый вычет не предоставляется. Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 млрд рублей.

Определен также порядок мониторинга за выполнением условий соглашения - каждые 3 года компания должна предоставлять Минфину России отчет с указанием плановых и фактических объемов добычи нефти, а также иных показателей для расчёта доходов федерального бюджета.

Закон о предоставлении налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре был принят в 2020 году. Обязательным условием для получения льготы является заключение инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на участках недр, к которым применяется налоговый вычет.

Приобское месторождение - гигантское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 2,4 млрд тонн. Разработку северной части месторождения ведет компания "Роснефть", а южной - "Газпром нефть".