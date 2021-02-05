На Урале при пожаре в квартире погибли мать и дочь

В Краснотурьинске выясняются обстоятельства, которые привели к возгоранию в пятиэтажном жилом доме и последующей гибели двух человек - пожилой женщины и ее дочери 1966 года рождения.

Как передает пресс-служба свердловского главка МЧС, сообщение о ЧП на улице Карпинского поступило накануне в 23:18 по местному времени. Площадь пожара оказалась невелика - всего пять квадратных метров, и с огнем удалось справиться всего за четыре минуты. "Спасатели вынесли из горящей квартиры двух женщин, но спасти их, к сожалению, не удалось", - рассказали в ведомстве.

По данным регионального Следственного комитета, погибли пенсионерка 1942 года рождения и ее дочь. "Они скончались, предположительно, в результате отравления продуктами горения и полученных ожогов", - сообщил "РГ" пресс-секретарь СК Александр Шульга. Другие жильцы дома не пострадали.

К возгоранию, как полагают следователи, могло привести курение. Точные же причины и пожара, и смерти женщин установит экспертиза.

"Квартира, где произошло ЧП, уже попадало в поле зрения пожарных: примерно год назад они выезжали по этому адресу - тогда горел матрац. Сейчас предварительным очагом был диван, на котором находилась младшая из погибших женщин. Ее мать лежала на полу рядом", - рассказал руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

Он также уточнил, что в квартире сотрудники полиции обнаружили множественные окурки и тару из-под алкоголя.