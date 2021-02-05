На Урале задержан повар, изменивший фамилию из-за объявления в розыск

В Екатеринбурге задержан повар суши-бара, изменивший фамилию в Киргизии после объявления в розыск, сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН.

18-летний гражданин приехал в Екатеринбург из Киргизии в 2015-м вместе с родителями. Они работали дворниками, сам он ничем не занимался. В поле зрения правоохранительных органов попал в 2019-м, после того, как вместе с приятелями отнял у подростка наушники.

Ленинский районный суд 2 июля 2019 года приговорил парня к году условно за грабеж. Подсудимый должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию ГУФСИН и встать на учет, но постановление суда от 27 январь 2020 года отменило условное осуждение, так как фигурант не являлся на отметки.

Молодого человека объявили в розыск. Установить его местонахождение на территории России не удавалось, но на запрос по линии Интерпола был получен ответ из Кыргызстана. Выяснилось, что летом прошлого года парень изменил имя - его объявили в розыск под новыми данными тоже, и это сработало.

- В ночь на 3 февраля 2021 года сотрудники ДПС остановили Kia Rio, за рулем которой был молодой человек. При проверке документов оказалось, что он находится в федеральном розыске за уклонение от уголовного наказания", - передает ГУФСИН.

Задержанный пояснил, что хотел жить в Екатеринбурге и работать поваром в суши-бар. Правонарушителя поместили в СИЗО, и его срок начнет истекать с момента задержания.