Жители Урала, недовольные концертом Scorpions, отсудили компенсацию

Свердловский областной суд частично согласился с доводами меломанов, которые побывали в 2019 году на концерте Scorpions и остались недовольны его организацией. Часть денег за билеты людям вернут.

Напомним, схема рассадки в зале подразумевала, что напротив сцены располагается vip-партер, по бокам от сцены - фан-зона, за vip-партером - танцевальная зона и секторы по кругу. На концерте выяснилось, что все на самом деле не так: площадка, где только стоячие места, оказалась перед vip-партером. Плюс - все было огорожено. Зрители с vip-билетами за 12 тысяч рублей смогли только услышать любимую группу - обзор сцены был закрыт.

"41 человек обратился в Уральскую палату защиты потребителей, организация подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Истцы просили уменьшить стоимость оказанной устроителями мероприятия услуги, выплатить неустойку и компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей каждому", - рассказали предысторию в пресс-службе Свердловского облсуда.

Суд первой инстанции постановил: взыскать в пользу 20 истцов по 30 процентов от оплаченной суммы за приобретенные билеты - каждому. Также - неустойку по 2 тысячи рублей, компенсацию морального вреда по тысяче, и штраф от взысканных сумм по 25 процентов. Еще 21 заявитель не смог доказать факт покупки билетов и посещения концерта.

Обе стороны не согласились с этим решением и подали апелляции.

"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась, что качество услуги не соответствовало условиям договора. Но при этом услуга все же была оказана, доказательств, что кто-то из истцов ушел с концерта, суду не представлено. Это стало основанием для уменьшения цены билета на 30 процентов", - пояснили в облсуде.