Ученые доказали, что неандертальцы охотились на пещерных медведей

Пять лет назад в башкирской пещере Иманай уральские ученые обнаружили череп малого пещерного медведя. Такие останки достаточно редки, а у этого есть и особенность - отверстие в теменной части. Ученые потратили годы на то, чтобы изучить и доказать, что удар был нанесен древним человеком. По сути, находка - первое прямое свидетельство охоты палеолитического человека на малого пещерного медведя.

Методом радиоуглеродного датирования был определен возраст черепа - 35 тысяч лет. Дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как вымерли эти животные, показать, как жили люди той эпохи, занимались ли охотой и проводили ли обряды.

Как рассказал журналистам соавтор исследования, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов, то, что медведь умер после того, как ему нанесли травму, нужно тоже доказать. Возможно, удар нанесли уже мертвому медведю, например, в ритуальных целях.

- Перед нами стояла задача доказать, искусственное отверстие или естественное. Если делался удар по кости, то должны быть трещины радиальные, они как раз есть, их три, они длинные. Они говорят еще и о том, что удар наносился по плоти. Если смотреть края отверстия под микроскопом, то они будут отличаться от тех, что останутся после, например, падения камня на медведя или удара животного обо что-то. Отверстие было покрыто кальцитовой коркой, это говорит о том, что оно было сделано в древности, видимо, перед смертью или немного позже. Также отсутствуют следы заживления, - сказал Дмитрий Гимранов.

В пещере рядом с черепом обнаружили каменное орудие мустьерского периода, которым был нанесен удар. Это орудие насаживали на древко.

Как уточнил ученый, обычные пещерные медведи были огромными, достигали 800 тонн, а малые по размерам похожи на современного бурого медведя. В отличие от живущих ныне косолапых, малые пещерные были вегетарианцами. Получается, того медведя, череп которого нашли исследователи, убили ради пищи, не для защиты от него. Другое различие - в строении черепа, в лобном перегибе, который есть у пещерного медведя. Это связано с большим развитием височных мышц, которые помогали поднимать челюсть и двигать ею, как корова.

- Останки нашли в глубине пещеры, в узких проходах в ста метрах от входа. Животные и люди делили это жилище, но люди находились в световой части, прямо у выхода. Получается, человек пошел вглубь целенаправленно, чтобы убить, - сказал Гимранов.

По спилу зуба ученые поняли, что медведя убили зимой во время спячки. Животному было девять лет, это уже взрослая особь. Обычно такие медведи жили до 20 лет.

Участие в исследовании черепа медведя приняли сотрудники ряда институтов РАН: Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург), Института археологии РАН (Москва), Института истории, языка и литературы УфНЦ РАН (Уфа). Статья с результатами исследования готовится к публикации в "Вестник археологии, антропологии и этнографии".