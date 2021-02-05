Ученые с помощью годичных колец деревьев описали климат за тысячи лет

Ученые построили непрерывную древесно-кольцевую хронологию длительностью 8 768 лет (с 6 748 года до н. э. по 2019 год). Эта хронология входит в число самых длительных непрерывных, которые обладают прикладным значением - по ним можно реконструировать климат и посчитать вспышки на Солнце.

- С помощью колец деревьев мы восстанавливаем то, что было в прошлом. В годичных кольцах содержится информация о том, что происходило, когда это кольцо формировалось. Главная особенность в том, что мы работаем не только с живыми деревьями, которые могут дать информацию до 400 лет, но и с деревьями, которые добыли в вечной мерзлоте Ямала. Мы нашли образцы до 9,5 тысяч лет. Достичь красивой цифры в 10 тысяч лет не удалось, и вряд ли это получится. Возможно, до 7 500 года до н. э. деревьев на Ямале было так мало, что их остатки не сохранились, - рассказал соавтор исследования, ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.

Две недели назад научную работу сдали в печать.

Для наглядности ученый продемонстрировал один из спилов лиственницы. Трещина на нем пошла по кольцу, которое формировалось в 1627 году до нашей эры. В том году был очень сильный заморозок по всему миру, это экстремальное событие. Хантемиров отметил, что науке известно, что глобальные заморозки происходят после крупных вулканических извержений. В частности, этот, предполагается, случился после извержения вулкана Санторина в Эгейском море из-за которого погибла минойская цивилизация.

- Мы можем определить, когда и где каждое из этих деревьев росло. Отмечаем координаты, и можем сказать, в каком году и где находилась граница леса, сколько было деревьев, сколько из них - лиственниц и елок. Мы можем с высокой точностью определить, как менялись леса на севере Западной Сибири. Годичные кольца - как отпечатки пальцев у человека. По ним можно определить время, но только для одного района, в нашем случае - Ямала. Чтобы составить хронологию, мы ищем деревья, у которых хоть немного совпадает узор, и так продолжаем до самых древних образцов. В нашей коллекции 4800 экземпляров, - говорит Рашит Хантемиров.

Образцы собирали больше двадцати полевых сезонов. При чем, такие поиски - дорогое удовольствие. Из-за труднодоступности мест и обилия материала приходится заказывать вертолет.

По его словам, важность конкретно этого исследования еще и в том, что оно показало: на протяжении 8,5 тысяч лет не было такого теплого периода, как тот, который начался сто лет назад и идет до сих пор. Тенденция шла к тому, что все время должно было становиться холоднее и холоднее, а через 2-3 тысячи лет должен был начаться очередной ледниковый период.