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05.02.2021 11:43
Рубрика: Власть

В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

В ограничительные меры в Тюменской области внесли послабления. Так, местные кафе и рестораны смогут работать и ночью. Об этом на личной странице в соцсети "ВКонтакте" написал губернатор Александр Моор.

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00

Текст соответствующего постановления будет опубликован чуть позже. Смыл разрешительного документа в том, что с 5 февраля принимать гостей после 23.00 разрешили всем предприятиям общепита. Вот только эта правило пока не распространяется на дискотеки, танцплощадки, ночные клубы. Кстати, с этого же дня к плановым приемам пациентов и профилактическим осмотрам вернутся поликлиники региона. Масочный режим еще не отменен.

Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции считает, что в Западной Сибири ситуация стабилизируется, но окончательную победу праздновать рано. По данным на 5 февраля за сутки в области выявлено 130 случаев заражения. У соседей по округу ситуация следующая: в Свердловской области - 331 случай, в Челябинской - 272, в Югре - 154, в Курганской - 96, на Ямале - 59.

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