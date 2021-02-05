Жительница Урала заявила в полицию, что ее "изнасиловал конь"

В полиции Миасса Челябинской области организована служебная проверка по факту появления рапорта, в котором со слов местной жительницы сообщается, что ее изнасиловал конь. Информацию об этом "РГ" подтвердили в ГУ МВД региона.

Анекдотичная история получила огласку после того, как фото странного рапорта на имя начальника отделения полиции было опубликовано в соцсетях. В нем в частности указано, что 3 февраля в 23.35 в дежурную часть отдела полиции "Южный" ОМВД по Миассу поступил звонок от 46-летней женщины, которая сообщила об этом происшествии.

Как выяснилось, произошла ошибка - заявительница, имея в виду мужчину, в сердцах кричала в трубку, что "этот конь ее изнасиловал". В итоге упоминание о животном было скрупулезно отражено в документе.

- В ходе проверки установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - В сообщении о преступлении она не назвала анкетные данные обидчика, а воспользовалось неформальной лексикой.

В дальнейшем факт преступления не подтвердился. Вместе с тем, как установила проверка, служебное сообщение о преступлении сфотографировал и разместил в соцсетях вольнонаемный работник ОМВД. За это виновный будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, отметили в ГУ МВД региона.