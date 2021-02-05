Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты Швеции, Польши и Германии в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации, говорится в заявлении МИД РФ.

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права.

В МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Германии. Дипломатам заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатов в незаконных акциях 23 января в Санкт-Петербурге и Москве