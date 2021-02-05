Женская сборная России в своем первом матче заключительного календарного "ковидного пузыря" квалификации чемпионата Европы-2021 разгромила соперниц из Эстонии. Игра в Оренбурге завершилась с убедительным результатом 79:35, это плюс 44 очка.

С одной стороны, ничего удивительного, так как еще в первом круге в Таллине команда главного тренера Александра Ковалева, кстати, уроженца Оренбурга, победила прибалтийскую дружину "плюс 30" - 96:66. С другой точки зрения, нынешний выигрыш дорогого стоит, так как Россия выступала без ряда ведущих баскетболисток, откомандированных на сборы национальной команды по новой олимпийской дисциплине "3х3". В классике "5х5" наши девушки в Токио не пробились, а вот в "стритболе" место на летних Играх было получено нами без всякой квалификации, на основании высоких позиций в мировом рейтинге. Поэтому на данном этапе решено было все же сделать акцент на усиление сборной в той разновидности вида спорта, где оппоненты сражаются на одной стороне площадки.

Впрочем, признанные лидеры в распоряжении Ковалева остались. Мария Вадеева из екатеринбургского УГМК и Раиса Мусина, перешедшая минувшим летом из уральского коллектива в курское "Динамо", вышли в стартовом составе. Уже в первой десятиминутке хозяйки организовали себе солидное преимущество - 23:11. Дальше перевес записных фаворитов этой игры рос в геометрической прогрессии. Немного сбавили обороты только под занавес противостояния.

В итоге лучшим бомбардиром у победительниц стала Мусина (17 очков). За ней в числе самых результативных потомственная баскетболистка Дарья Курильчук (14), Елизавета Комарова (13) и традиционно Вадеева (11 и еще плюс столько же подборов).

Ковалев дал возможность попробовать свои силы на площадке всем 12 игрокам, попавшим в заявку. Среди них оказалось сразу четверо, кто дебютировал в главной команде страны в официальной встрече.

Ранее в Оренбурге наш главный оппонент в этом квалификационном цикле Босния и Герцеговина нанесла поражение Швейцарии - 67:62. Команда с Балкан уже заработала путевку на финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в Испании и Франции. Ну а России в субботу надо брать верх над Швейцарией. Задача это объективно не самая сложная.

В ноябре прошлого года предстоящий соперник был повержен в "пузыре" в столице Боснии Сараево с огромным перевесом - 98:42.

На момент подписания в печать этого номера "РГ" были известны следующие участницы Евробаскета-2021: Испания, Франция (страны-организаторы), Босния и Герцеговина, Словения, Швеция, Сербия, Бельгия, Хорватия. Всего награды континентального первенства будут оспаривать 16 команд.

Где будем смотреть

6 февраля, суббота, "Матч! Страна"

14.25. Эстония - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция

"Матч ТВ"

17.25. Россия - Швейцария. Прямая трансляция