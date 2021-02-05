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05.02.2021 12:49
Рубрика: Спорт

Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна

Текст: Максим Домчев

В предстоящем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" российский пилот Никита Мазепин будет выступать в статусе нейтрального спортсмена.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин извинился за скандальное видео

Об этом сообщили в Российской автомобильной федерации. Причиной для этого стало решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Согласно нему, до 16 декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира запрещено использование национального гимна и герба.

Это же решение распространяется и на "Формулу-1".

"Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками "нейтральный атлет", если на их машинах написано "Россия". Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины", - сообщили РИА Новости в РАФ.

Мазепин подписал многолетний контракт с командой "Хаас" и дебютирует в гонках в сезоне 2021 года.

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