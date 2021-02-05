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05.02.2021 16:59
Рубрика: Экономика

Российский рыбопромысловый флот вернут в ряд районов Мирового океана

Текст: Татьяна Карабут
Господдержку развития рыбного хозяйства и аквакультуры планируется расширить за счет новых инструментов. Этот вопрос был рассмотрен на правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко 4 февраля.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Так, по ее словам, уже с 2021 года предлагается ввести топливную субсидию на компенсацию 30% затрат на покупку топлива для тех судов, которые ведут промысел в удаленных районах.

Рыбакам разрешат потрошить улов на борту

"Данная мера будет стимулировать рыбаков вернуться в утраченные с советского времени районы промысла и обеспечит присутствие российского флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах, а также позволит нарастить объемы экспорта", - пояснил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, кроме этого, компенсация 30% затрат предусмотрена на строительство судов, предназначенных для промысла антарктического криля. Такой проект сейчас прорабатывается с отраслевым сообществом.

Планируется также найти дополнительное финансирование для научных разработок, промысловой разведки - без этого вернуть российский рыбопромысловый флота в отдаленные районы Мирового океана будет сложно. Для этого Росрыболовство предложило учредить (по аналогии с утилизационным сбором) сбор за научное сопровождение промысла. Платить его будут рыбопромышленные компании - пользователи водных биоресурсов. По словам Шестакова, минфин уже поддержал эту идею. Сейчас ведомство готовит изменения в действующее законодательство.

"Сейчас обсуждаем непосредственно с рыбопромышленниками, каким образом сделать процедуру выплаты в этот фонд наиболее справедливой и прозрачной", - пояснил глава Росрыболовства.

Кроме того, новые меры поддержки планируются для развития производства кормов для рыбохозяйственного комплекса и посадочного материала.

Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС
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"По этому направлению мы очень сильно зависим от импортной продукции. И необходимы новые, принципиально новые меры поддержки, такие, например, как компенсация капитальных затрат на создание данных объектов или снятие барьеров по субсидированию процентных ставок по кредитам. Мера, которая сегодня существует, к сожалению, в этом сегменте пока не востребована", - рассказала Виктория Абрамченко.

Также, по ее словам, не пользуются популярностью у производителей и другие существующие меры поддержки - например, льготные кредиты для предприятий аквакультуры, субсидирование долгосрочных кредитов. Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству проанализировать существующие меры и выработать предложения по созданию эффективных механизмов поддержки отрасли.

Экономика Отрасли Ресурсы

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