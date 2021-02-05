Росстат объявил о повторном переносе переписи населения

Сроки Всероссийской переписи населения будут перенесены, ее основной этап состоится в сентябре.

Начатая еще в октябре в труднодоступных районах предварительная перепись, уже охватившая 50 тысяч человек, приостановлена и будет проведена повторно. Об этом сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов на брифинге.

Изначально основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года, но после начала пандемии он был перенесен на апрель 2021 года.

Эпидемиологическая ситуация, хотя и улучшается, но остается неопределенной, отметил Смелов. Новые сроки учитывают, что в прошлом году пик снижения заболеваемости пришелся именно на сентябрь и что весной-летом пройдет массовая вакцинация.

Стоимость переписи, которая ранее была определена в 32 млрд рублей, вырастет с учетом повторной переписи в труднодоступных районах, а также необходимостью выполнять рекомендации Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и дезинфекции. Кроме того, с учетом инфляции Росстат предложил увеличить зарплаты переписчиков (с определенных еще в 2018 году 18 тысяч рублей) и решил не увольнять уже работающих пять тысяч уполномоченных по проведению переписи и пять тысяч инструкторов, а также 1 тысячу временных сотрудников в территориальных органах Росстата.

По словам Смелова, перенос сроков переписи одобрен премьер-министром, в ближайшее время выйдет постановление правительства об этом.

Запланированные ранее особенности переписи останутся в силе. Так, граждане смогут не дожидаться визита переписчика и переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты (в регионы уже доставлены 360 тысяч планшетов для переписчиков, они работают на российской ОС "Аврора"). Таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов, сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками. Росстат планировал подвести оперативные итоги переписи уже в июне 2021 года, а предварительные - в октябре, теперь они переносятся, соответственно, на начало и середину 2022 года.

Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, по международным стандартам такие масштабные обследования должны проводиться раз в десятилетие в "круглые" даты, однако из-за пандемии во многих странах сроки были перенесены. По словам Смелова, это увеличивает число ошибок в демографических расчетах. После проведения переписи ведомство пересмотрит данные по демографии за последние десять лет и опубликует новый десятилетний демографический прогноз.