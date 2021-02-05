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05.02.2021 13:00
Рубрика: Общество

Росстат объявил о повторном переносе переписи населения

Текст: Игорь Зубков
Сроки Всероссийской переписи населения будут перенесены, ее основной этап состоится в сентябре.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Начатая еще в октябре в труднодоступных районах предварительная перепись, уже охватившая 50 тысяч человек, приостановлена и будет проведена повторно. Об этом сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов на брифинге.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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Изначально основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года, но после начала пандемии он был перенесен на апрель 2021 года.

Эпидемиологическая ситуация, хотя и улучшается, но остается неопределенной, отметил Смелов. Новые сроки учитывают, что в прошлом году пик снижения заболеваемости пришелся именно на сентябрь и что весной-летом пройдет массовая вакцинация.

Стоимость переписи, которая ранее была определена в 32 млрд рублей, вырастет с учетом повторной переписи в труднодоступных районах, а также необходимостью выполнять рекомендации Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и дезинфекции. Кроме того, с учетом инфляции Росстат предложил увеличить зарплаты переписчиков (с определенных еще в 2018 году 18 тысяч рублей) и решил не увольнять уже работающих пять тысяч уполномоченных по проведению переписи и пять тысяч инструкторов, а также 1 тысячу временных сотрудников в территориальных органах Росстата.

По словам Смелова, перенос сроков переписи одобрен премьер-министром, в ближайшее время выйдет постановление правительства об этом.

Запланированные ранее особенности переписи останутся в силе. Так, граждане смогут не дожидаться визита переписчика и переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты (в регионы уже доставлены 360 тысяч планшетов для переписчиков, они работают на российской ОС "Аврора"). Таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов, сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками. Росстат планировал подвести оперативные итоги переписи уже в июне 2021 года, а предварительные - в октябре, теперь они переносятся, соответственно, на начало и середину 2022 года.

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Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, по международным стандартам такие масштабные обследования должны проводиться раз в десятилетие в "круглые" даты, однако из-за пандемии во многих странах сроки были перенесены. По словам Смелова, это увеличивает число ошибок в демографических расчетах. После проведения переписи ведомство пересмотрит данные по демографии за последние десять лет и опубликует новый десятилетний демографический прогноз.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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