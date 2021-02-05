Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января

Список самых высокооплачиваемых вакансий за прошлый месяц возглавил пилот с зарплатой в 330 тысяч рублей, рассказали в Роструде. Такую зарплату предлагает летчикам одна из московских авиакомпаний.

В числе требований, которые предъявляются к кандидату, отличное знание английского языка, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.

Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Они смогут получать от 140 до 250 тысяч рублей в месяц.

Также привлекательными в январе стали предложения о работе для инженеров, механиков, машинистов, программистов и стоматологов, отмечают в Роструде.

Высококвалифицированные инженеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в 300 тысяч рублей. Столько, например, готовы платить работодатели Хабаровского края главному инженеру с опытом работы на горных предприятиях. От 200 тысяч и выше представителям этой профессии обещают платить в Калининградской и Челябинской областях, на Чукотке, в Татарстане и Якутии.

Такие же зарплаты у механиков и машинистов буровой и погрузочных машин. Соискателей на эти позиции ждут работодатели из Приморского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской области. Однако и требования к ним предъявляются большие: это должен быть профессионал с опытом работы и без вредных привычек. А работодателям Омской и Сахалинской областей нужны механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Доход программистов может составить от 150 до 250 тысяч рублей. Их ищут работодатели в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе, Приморском крае.

От 100 тысяч и выше предлагают платить врачам городские и частные клиники в регионах. Особенно востребованы стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.

В Роструде пояснили, что исследование самых высокооплачиваемых профессий проведено на основании данных портала "Работа в России". Сегодня на нем размещено почти 1,6 млн предложений о работе.