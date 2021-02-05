Ростуризм объявил о запуске новых чартеров на Байкал

Первые чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга на зимний Байкал, в столицу Бурятии - Улан-Удэ стартуют 6 февраля, сообщили журналистам в Ростуризме.

Байкал станет первым направлением в новой чартерной программе Ростуризма в этом году. В феврале и марте на самом большом на планете озере появляется уникальный прозрачный голубой лед, доступны все виды активного зимнего отдыха. Потому на Байкале наступает высокий туристический сезон, пояснили в Ростуризме.

"Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач - сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Для этого мы продолжим и расширим в этом году программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что по опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет снизить стоимость поездки для конечного потребителя в два раза. Особенно заметна будет экономия для больших семей с детьми. "Мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны", - заявила Догузова.

Чартеры дают уникальную возможность жителям Екатеринбурга отправиться на Байкал прямым рейсом за четыре часа, отметили в Ростуризме.

При этом, для путешественников будут доступны пакетные туры. В частности, стоимость тура на 8 ночей составит от 24 тысяч рублей на человека (при двухместном размещении) из Москвы, что почти в 2 раза дешевле самостоятельного бронирования поездки. Цены на программы из Екатеринбурга начинаются от 18 тысяч рублей (при двухместном размещении). В предложения включены перелет, проживание, трансфер и базовые экскурсии.

Участники туров смогут покататься по хрустальному льду Байкала на хивусе (катере на воздушной подушке), увидеть неповторимую красоту живописных маршрутов к Баргузинской долине, Чувыркуйскому заливу, острову Ольхон, а также красивые ледяные гроты у скалы Белый камень и виды полуострова Святой Нос. Также будут доступны катания на коньках, игра в боулинг на льду или ледяной крокет, подледная рыбалка, катание на упряжках сибирских хаски и туры на снегоходах.

Новая чартерная программа реализуется федеральным туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных властей. Чартерные рейсы в Республику Бурятия впервые были запущены летом 2020 года.

В Ростуризме планируют развивать Байкал как единое туристическое пространство и со стороны Бурятии, и со стороны Иркутской области. Оба региона вместе с туроператорами уже готовят расширенные программы для туристов.