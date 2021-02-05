РВИО попросило Генпрокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку высказываний радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма.

Речь идет об эфире на радио "Эхо Москвы", где в своей программе, говоря о новом фильме "Зоя", ведущий допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".

Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы" "считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ", - говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого приказывалось "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог".

"Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды. Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З.А.) и в конечном итоге - на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах", - отмечается в тексте заявления.

Российское военно-историческое общество просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием средств массовой информации" и "привлечь к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ Невзорова Александра Глебовича".