Беспрецедентное по размаху и сложности уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. Больше двух лет в стране действовала преступная организация, которая создала несколько сотен сайтов-двойников ведущих театров, концертных площадок и стадионов страны. Через них она торговала билетами на спектакли, концерты и соревнования.

Дело только начинает раскручиваться, а ущерб нашим спортивным и культурным гигантам уже исчисляется миллиардом рублей. Пока в деле 150 фигурантов. И, несмотря на активные следственные действия, вместо закрытых сайтов-двойников тут же в Сети появляются новые.

На днях Следственный комитет предъявил обвинение человеку, чье имя пока не известно широкой общественности. Но вот итоги его работы почувствовали на себе многие любители театральных премьер и больших соревнований.

Зовут этого гражданина Алексей Куринов. Он прекрасно знает, что его ищут и сейчас скрывается от следствия. Изучением его криминальной деятельности занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

В этом подразделении работают над уголовным делом о незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия. По этому делу и предъявлено обвинение Алексею Куринову - генеральному директору ООО "Симпл Лайф Инновэйшнз" (Simple Life Innovations).

По ходатайству следствия обвиняемому, который находится в федеральном розыске, только что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это значит, что как только гражданина задержат, он отправится в камеру следственного изолятора.

Даже сейчас, несмотря ни на какие ограничения, достать билет на премьеру или спортивное соревнование - мечта очень многих людей. Чем выше ранг театра или стадиона, тем дороже туда стоит билет. Но люди туда все равно идут и будут идти. Этим и воспользовались аферисты.

Вот что рассказали про это необычное дело в Следственном комитете.

По их версии, Куринов был участником преступной группы, в которой он "осуществлял руководство специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-"двойников" в сети Интернет".

С 2018 по 2020 годы Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-"двойников" ведущих учреждений культуры России, а также спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", ФК "Спартак Москва" и других.

Банда создала более 300 сайтов-"двойников": Большого и Мариинского театров, фестиваля "Спасская Башня", футбольного клуба "Спартак" и других

Через эти ресурсы соучастники продавали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия ведущих театров и стадионов страны. Наторговали, по подсчетам следствия, на сумму более 1 миллиарда рублей.

Полученные деньги шли на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на фиктивных руководителей, а затем снимались со счетов и распределялись между участниками преступной группы. Понятно, что никакого разрешения от правообладателя на продажу билетов не было. Кроме того, подчеркивают в СК, в доменных именах, а также на самих сайтах-"двойниках", созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений.

Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, уже прекращена. Но в СК видят, что незаконные сайты все равно кто-то упорно старается поставить на место закрытых. Полностью перекрыть лазейку пока не выходит.

Поначалу, еще осенью прошлого года, СК сообщал о 50 человек, которые стали фигурантами расследования. Сейчас уже известно, что в эту незаконную деятельность было вовлечено больше 150 человек: IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

Для конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов шло с использованием интернет-телефонии.

Реализация билетов проходила через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире.

Кроме Куринова установлены еще трое его соучастников, в том числе организатор преступной группы, который также на сегодняшний день находится в федеральном розыске.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что во время предварительного следствия был установлен факт и просто наглого обмана граждан. А точнее - невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были куплены гражданами на сайтах-"двойниках" по сильно завышенным ценам.

В этом Следственный комитет увидел признаки мошенничества.

Сайты-обманки - это беда не только московская. Следствие говорит, что проблема незаконной реализации билетов в театры, музеи, концертные залы в разной степени затронула крупные города в российских регионах.

Так в Санкт-Петербурге и Омске констатируют ущерб репутации и доходам крупных площадок от перепродажи билетов с большой наценкой. А вот в Кисловодске и Казани такая ситуация носит менее острый характер. Просто у обманщиков руки до менее крупных театров не дотянулись.

Театры и стадионы проблему сайтов-двойников заметили не вчера. Они уже давно говорят, что теряют не только деньги, но и уважение зрителей.

Напомним, что государство активно начало наводить порядок в "билетной" ситуации. Не так давно президент России подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры и музеи.

По этому закону максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Штрафы предусмотрены для "лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц".

Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Пик обмана пришелся на минувшие праздники. "Перед новогодними и рождественскими праздниками свою работу активизировали незаконные сайты, предлагающие петербуржцам и туристам билеты на спектакли или концерты со значительной наценкой", - подчеркивали в Комитете по культуре Санкт-Петербурга. В городе на Неве все еще работают поддельные сайты Михайловского театра, театра "Мюзик-Холл" и прочих учреждений, , на которых цены порой завышены в 2-3 раза.

Любопытная деталь: в петербургском театре "Мюзик-Холл" с лета фиксировали падение продаж билетов из-за того, что пиратский сайт находился на первой строке при запросе в поисковых системах.

"Потенциальные зрители заходили на сайт, видели, что билеты стоят гораздо дороже официальной цены, и отказывались покупать их вообще. Продажи упали, зрителей стало меньше", - рассказывала ТАСС юрист учреждения Марина Щербакова.

Сейчас СК вместе с оперативными службами МВД продолжают устанавливать потерпевших и ищут соучастников обвиняемых по "билетному" уголовному делу.

Прямая речь

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра:

- В данном случае открытие уголовного преследования связано с заявлением Мариинского театра. Большой театр подключился к этой истории и передал известные нам факты нарушения законодательства в части перепродажи билетов. Этот арест - важный фактор, потому что такая перепродажа наносит театрам серьезный урон. У людей, покупающих билеты на сайтах-двойниках, возникает ощущение, что такие баснословные деньги требует от них за спектакли сам театр - Мариинский, Большой, любой другой, чьи билеты перепродаются спекулянтами. Должны быть приняты меры по закрытию подобных сайтов.

Мы и сами по мере сил боремся с такими сайтами. Это важный момент и для тех, кто занимается перепродажей: придет осознание, что это уголовно наказуемое преступление. Если ты нарушаешь закон, нанося ущерб и театру и, прежде всего, зрителям, приобретающим билеты, то должен работать механизм, наказывающий за это. Иначе исполнение этого закона будет необязательным.