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Стали известны обстоятельства смерти актера из "Бригады" Альшанского

Новости
    05.02.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Стали известны детали смерти российского актера и режиссера Виталия Альшанского, скончавшегося в возрасте 52 лет.

Как передает KP.RU, тело артиста обнаружила его тетя, так же актриса, звезда сериала "Семнадцать мгновений весны".

Уточнено: женщина забеспокоилась, что племянник долгое время не берет телефонную трубку, пришла к нему домой, но дверь никто не открыл. Зато актриса встретила на месте соседей, "которые заявили, что из квартиры идет трупный запах".

Родственница принесла запасные ключи, и когда открыла квартиру, увидела тело Виталия.

На момент обнаружения Альшанский был мёртв уже несколько дней. По словам знакомых артиста, в последнее время он часто жаловался на проблемы с давлением.

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