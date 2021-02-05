Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий

Отдел науки Российского движения школьников запускает серию онлайн-программ "#Абитура! - инструкция к поступлению" - о выборе будущих профессий.

Каждое воскресенье ректоры, проректоры и представители ведущих вузов страны в онлайн-эфире будут проводить экскурсии по своим учебным заведениям, вести диалог со старшими школьниками и будущими абитуриентами. Расскажут, как и где лучше подготовиться к поступлению, что интересного ждет их в студенчестве и какие открываются перспективы во взрослой жизни.

Первый эфир - 7 февраля. В 11:00 абитуриентов приглашает на встречу директор Института довузовской подготовки, ответственный секретарь приемной комиссии МИРЭА - Российского технологического университета Игорь Рогов.

Далее последуют "инструкции" от Московского Политехнического, МИЭТа, Тимирязевки, Пироговки, ТГУ, ДВФУ, Сеченовки, Суриковского, РАТИ, ВШЭ и многих других.

Эфирами будут охвачены высшие учебные заведения всех федеральных округов, опорные университеты страны, медицинские и творческие институты.

Смотреть эфиры можно на официальной странице Российского движения школьников в соцсети "Вконтакте".