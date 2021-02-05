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05.02.2021 16:26
Рубрика: Экономика

Страны ЕАЭС смогут сохранить защитные меры на вывоз лома

Текст: Светлана Ментюкова

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Россия, Беларусь и Казахстан, смогут сохранить некоторые защитные меры при экспорте лома черных и цветных металлов. Такое решение было принято в рамках заседания Межправительственного совета ЕАЭС, в ходе которого был сделан вывод об отсутствии дефицита этого вида сырья внутри Союза. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

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"По итогам проведенного аналитического обзора Коллегии евразийской экономической комиссии был сделан вывод об отсутствии дефицита сырья внутри Союза. Безусловно сегодня наблюдается определенная разница в ценах внутри каждого из государств-членов, в целом на рынке Союза и за пределами Союза", - сказала она.

Ия Малкина подчеркнула, что в целях недопущения оттока лома цветных металлов, как ценного сырья для промышленности, государства-члены ЕАЭС определили, что определенные защитные меры в этом направлении принимать необходимо. По ее словам, "РФ такими шагами уже идет".

Она пояснила, что в этом вопросе необходимо исходить из базовых посылов и доли металлургической промышленности в обрабатывающей отрасли. "По Союзу в целом за январь-ноябрь 2020 года эта доля составляла порядка 20,8% - это большой процент. От этого зависят не только металлургические заводы, но и те организации и отдельные граждане, которые вовлечены в этот бизнес, с точки зрения сбора лома черных и цветных металлов. Заготовка осуществляется сегодня разными способами", - сказала Ия Малкина.

Представитель ЕЭК напомнила, что на сегодняшний день Россия, Казахстан и Беларусь - основные государства-члены, на территории которых осуществляется сбор и заготовка металлолома. При этом Россия на сегодня является основным экспортером лома в Белоруссию, в свою очередь, Казахстан является экспортером лома в РФ.

Экономика Отрасли Промышленность Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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