Страны ЕАЭС смогут сохранить защитные меры на вывоз лома

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Россия, Беларусь и Казахстан, смогут сохранить некоторые защитные меры при экспорте лома черных и цветных металлов. Такое решение было принято в рамках заседания Межправительственного совета ЕАЭС, в ходе которого был сделан вывод об отсутствии дефицита этого вида сырья внутри Союза. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"По итогам проведенного аналитического обзора Коллегии евразийской экономической комиссии был сделан вывод об отсутствии дефицита сырья внутри Союза. Безусловно сегодня наблюдается определенная разница в ценах внутри каждого из государств-членов, в целом на рынке Союза и за пределами Союза", - сказала она.

Ия Малкина подчеркнула, что в целях недопущения оттока лома цветных металлов, как ценного сырья для промышленности, государства-члены ЕАЭС определили, что определенные защитные меры в этом направлении принимать необходимо. По ее словам, "РФ такими шагами уже идет".

Она пояснила, что в этом вопросе необходимо исходить из базовых посылов и доли металлургической промышленности в обрабатывающей отрасли. "По Союзу в целом за январь-ноябрь 2020 года эта доля составляла порядка 20,8% - это большой процент. От этого зависят не только металлургические заводы, но и те организации и отдельные граждане, которые вовлечены в этот бизнес, с точки зрения сбора лома черных и цветных металлов. Заготовка осуществляется сегодня разными способами", - сказала Ия Малкина.

Представитель ЕЭК напомнила, что на сегодняшний день Россия, Казахстан и Беларусь - основные государства-члены, на территории которых осуществляется сбор и заготовка металлолома. При этом Россия на сегодня является основным экспортером лома в Белоруссию, в свою очередь, Казахстан является экспортером лома в РФ.