Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
10:50 05.02.2021

Строительство соцобъектов ускорят льготные кредиты

Строительство социально значимых объектов в 2021 году получит дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета. Те, кто возводит школы, детсады, медучреждения, дороги или прокладывает инженерные коммуникации, смогут получить льготный кредит.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Деньги могут выделяться на досрочное исполнение госконтрактов. Кредит можно получить на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. Недополученные доходы банкам будут компенсированы. На это Минстрою выделяется 900 млн рублей. В целом на программу "Стимул" из бюджета в этом году выделяется 28,2 млрд рублей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Росстройконтроль: Школы и поликлиники стали строить качественнее

В 2021 году в программе участвуют 66 регионов. Уже в первом квартале планируется ввести в строй 24 объекта. Среди них шесть школ (в том числе два комплексных учреждения школа-детский сад), три детских сада, десять дорог, пять объектов инженерной инфраструктуры.

В 2020 году по программе "Стимул" строились 222 объекта, из них 106 были введены в строй. Это на 14% больше, чем в 2019 году. В 39 регионах появились 18 школ, 14 детских садов, 57 дорог, 3 медицинских учреждения, 14 объектов инженерной инфраструктуры.

В 2021 году Минстрой предоставит регионам на мероприятия нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология" и ряд других финансовую поддержку на 148 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Средства направят в 82 региона. Они пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства, формирование современной городской среды, улучшение качества воды (в частности, на модернизацию очистных сооружений Байкальской природной территории и сокращение загрязнения сточных вод в Волгу). Также бюджетными средствами поддержат индивидуальные программы социально-экономического развития регионов и создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Сейчас читают

Ипотека
02.02.2021

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил 70,3 тысячи рублей. При этом россияне повысили свою надежность по оплате ипотеки на 6 баллов

Недвижимость
01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Новый февральский закон усилит конкуренцию между арбитражными управляющими в делах о банкротстве застройщиков. Повысит их квалификацию при составлении реестров, по которым дольщики получают компенсации

Жилая недвижимость
30.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать