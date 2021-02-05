Строительство соцобъектов ускорят льготные кредиты

Строительство социально значимых объектов в 2021 году получит дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета. Те, кто возводит школы, детсады, медучреждения, дороги или прокладывает инженерные коммуникации, смогут получить льготный кредит.

Деньги могут выделяться на досрочное исполнение госконтрактов. Кредит можно получить на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. Недополученные доходы банкам будут компенсированы. На это Минстрою выделяется 900 млн рублей. В целом на программу "Стимул" из бюджета в этом году выделяется 28,2 млрд рублей.

В 2021 году в программе участвуют 66 регионов. Уже в первом квартале планируется ввести в строй 24 объекта. Среди них шесть школ (в том числе два комплексных учреждения школа-детский сад), три детских сада, десять дорог, пять объектов инженерной инфраструктуры.

В 2020 году по программе "Стимул" строились 222 объекта, из них 106 были введены в строй. Это на 14% больше, чем в 2019 году. В 39 регионах появились 18 школ, 14 детских садов, 57 дорог, 3 медицинских учреждения, 14 объектов инженерной инфраструктуры.

В 2021 году Минстрой предоставит регионам на мероприятия нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология" и ряд других финансовую поддержку на 148 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Средства направят в 82 региона. Они пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства, формирование современной городской среды, улучшение качества воды (в частности, на модернизацию очистных сооружений Байкальской природной территории и сокращение загрязнения сточных вод в Волгу). Также бюджетными средствами поддержат индивидуальные программы социально-экономического развития регионов и создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.