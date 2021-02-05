Строительство соцобъектов ускорят льготные кредиты

Деньги могут выделяться на досрочное исполнение госконтрактов. Кредит можно получить на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. Недополученные доходы банкам будут компенсированы. На это Минстрою выделяется 900 млн рублей. В целом на программу "Стимул" из бюджета в этом году выделяется 28,2 млрд рублей.
В 2021 году в программе участвуют 66 регионов. Уже в первом квартале планируется ввести в строй 24 объекта. Среди них шесть школ (в том числе два комплексных учреждения школа-детский сад), три детских сада, десять дорог, пять объектов инженерной инфраструктуры.
В 2020 году по программе "Стимул" строились 222 объекта, из них 106 были введены в строй. Это на 14% больше, чем в 2019 году. В 39 регионах появились 18 школ, 14 детских садов, 57 дорог, 3 медицинских учреждения, 14 объектов инженерной инфраструктуры.
В 2021 году Минстрой предоставит регионам на мероприятия нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология" и ряд других финансовую поддержку на 148 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Средства направят в 82 региона. Они пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства, формирование современной городской среды, улучшение качества воды (в частности, на модернизацию очистных сооружений Байкальской природной территории и сокращение загрязнения сточных вод в Волгу). Также бюджетными средствами поддержат индивидуальные программы социально-экономического развития регионов и создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.