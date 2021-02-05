Наскальные рисунки в Мексике указали на связь людей с космосом

Исследователи из Национального института истории и антропологии Мексики (INAH) представили исследование, посвященное изучению древнего культового наскального искусства в городе Уаякокотле. Установлено, что эти рисунки были связаны с мифологическими существами и космическими церемониями.

Краткий отчет представлен на сайте INAH. Наскальные изображения расположены в современном местечке Куэва-де-ла-Месита. Они связаны с мифологическими традициями культуры отоми.

Ученые отмечают, что данный регион был густо населен на протяжении тысячелетий. Он был богат различными ресурсами, в том числе водными - здесь протекает река. По сути, это был "священный коридор".

В последние годы в ущелье было найдено 26 участков с пиктограммами. Некоторые из них, самые древние, связаны с традициями охотников-собирателей. Но большинство наскальной графики связано с отомийской традицией белой живописи, распространенной между 950 и 1521 годами нашей эры.

Исследователи выделяют в Куэва-де-ла-Месита два основных кластера с пиктограммами. Первый расположен на высоте 11 метров и содержит 12 графических элементов. Они нарисованы на потолке, прямо над головой наблюдателя. По мнению археологов, это связано с астрономическими мотивами. Темные скальные потолки древние художники ассоциировали с ночным небом.

Этот кластер особенно заинтересовал ученых. Они сравнили его с произведениями постклассической иконографии центральной Мексики и пришли к выводу, что данный набор рисунков был необходим для проведения церемонии Нового Огня.

Эта церемония была типична для многих народов Мезоамерики, которые испытывали сильный страх перед концом света. Например, ацтеки и миштеки верили, что эра длится всего 52 года, по окончании которой мир должен быть разрушен богами. Чтобы этого не произошло, каждые 52 года проводились церемонии Нового Огня, по сути, возрождения мира.

Данный 52-летний календарь был ритуальным и у коренных народов Мезоамерики был тесно связан с "зодиакальными" знаками. На это в новом исследовании также указывают его авторы. Они установили, что на первой панели, размещенной на потолке, изображены созвездия, которые у древних местных жителей носили названия Мика и Мамалхуазтли. Именно эти созвездия связывали с церемониями Нового Огня каждые 52 года.

Кроме того, ученые обращают внимание и другие элементы на первой панели. Они представляют собой неких антропоморфных персонажей с кольцами в носах, пытающихся кого-то укусить. Один из них изображен с отрубленной ногой.

В этих мотивах исследователи увидели характеристики Тескатлипока - одного из главных божеств разных народов. Он носил зеркало-щит, наблюдая с его помощью за делами людей. Этот же бог в различных своих воплощениях был творцом и разрушителем мира.

Считается, что культ Тескатлипока в долину Мехико принес народ науа, а затем он распространился по всей стране. Этого бога наделили множеством черт, которыми он не обладал изначально. В данном случае в пещере было найдено изображение гигантского змея - Мишкоатля. Народ науа верил, что Тескатлипока иногда принимал образ Мишкоатля, чтобы провести церемонию зажигания Нового Огня, то есть возрождения мира.

Что касается второй панели, то она расположена на уровне земли. На ней изображены шесть неких биоморфных существ. По мнению ученых, она была задумана в качестве контраста первой панели. Если верхние изображения намекают на небесный свод, то нижние, вероятно, связаны с водой.

Исследователи считают, что изображенные на ней существа могут быть вэмами - гигантскими мифическими существами, которые, согласно верованиям отоми, жили в дочеловеческую эпоху. Однако однажды произошел всемирный потоп, эти существа оказались в ловушке на вершинах холмов и со временем превратились в камни-мегалиты.

По словам Анны Марии Альварес, одного из соавторов исследования, пещера с рисунками и сам "священный коридор" до сих пор являются местами поклонения для отоми. Они считают Луну и каменные монолиты сущностями, связанными с их предками.