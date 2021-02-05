В таинственной Мире найдены терракотовые боги возрастом 2300 лет

В Турции археологи обнаружили десятки терракотовых скульптур возрастом более 2000 лет, которые изображали древнегреческих богов, людей и животных.

Как сообщает Live Science, раскопки были проведены в древнем городе Мира, который был расположен в пяти километрах от Средиземного моря. Он входил в состав Ликии. С ним связано много тайн, мифов и легенд. Согласно одной из них, например, к гавани у устья реки Андрак, связывавшей Миру с морем, пристал апостол Павел перед своим отправлением в Рим.

Сейчас рядом с руинами древнего ликийского города расположен небольшой турецкий городок Демре, провинция Анталия. Именно там археологическая команда из Университета Акдениз и обнаружила десятки терракотовых статуэток, изображавших как богов, так и простых смертных.

Многие из этих артефактов очень хорошо сохранились, хотя их возраст превышает 2000 лет. Сообщается, что на некоторых из них даже сохранилась краска, что бывает крайне редко. Как правило, восстанавливать первоначальный цвет статуй ученым приходится при помощи химического анализа.

"Эта коллекция статуэток дает нам подробные сведения о том, что существовало в таинственной Мире в первом и втором веках до нашей эры, - говорит руководитель раскопок, профессор археологии Невзат Чевик. - Они находились под толстым слоем ила. Отмечу, что Мира - это одно из самых важных древних поселений в Ликии, важный морской регион на берегу Средиземного моря".

Порт Миры когда-то был одной из крупнейших гаваней в древнем Средиземноморье. Он знаменит своими высеченными в скале гробницами, церковью Святого Николая, который был епископом Миры в IV веке нашей эры, и театром римской эпохи, который мог единовременно вместить до 11 тысяч зрителей.

Кстати, в ходе последних раскопок Чевик и его команда обнаружили остатки еще одного театра, меньшего размера. Его руины были найдены под римским театром. Что касается коллекции скульптур, то в основном они изображали греческих богов и богинь, а также героев. Например, уже идентифицированы статуи Геракла, Артемиды, Афродиты и Аполлона.

Некоторые терракотовые статуэтки изображали простых смертных - мужчин и женщин. Одна из фигурок изображала мать и ее ребенка, другая - мальчика с каким-то фруктом, третья - всадника и женщину, несущую гидрию, древнегреческий сосуд для воды. Кроме того, были обнаружены скульптуры различных животных.

Самая древняя из находок относится к эллинистическому периоду. Она была создана около 323 года до нашей эры, то есть в то время, когда умер Александр Великий. Самые молодые скульптуры датируются ранним периодом Римской империи, они были созданы около 30 года до нашей эры.

Многие статуэтки сохранились частично. У некоторых из них нет голов, у других - тел. Впрочем, недостающие элементы могут быть найдены в ходе дальнейших раскопок. По мнению археологов, найденные скульптуры могли украшать театры: сначала эллинистический, потом - римский.

Это было типично для средиземноморских городов того времени. Скульптуры богов-покровителей были культовыми, традиционными. Кроме того, театры того времени было принято украшать скульптурами, изображавшими самых видных горожан, меценатов, правителей и членов их семей. Но есть и версия о том, что в какой-то период времени статуэтки собрали по всему городу и сложили в одном месте.

"Многочисленные терракотовые статуэтки стали для нас неожиданностью, большим сюрпризом, - сказал Чевик. - Это все равно, как если бы люди древней Миры вдруг воскресли и вошли бы в наши дни, пробежав вместе через "туннель времени".

Археологи также обнаружили множество других артефактов - керамических, бронзовых, свинцовых и серебряных предметов, включая культовые блюда и сосуды для благовоний.