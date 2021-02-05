Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует выступать в ходе заседания сената, посвященного его импичменту. Об этом заявил адвокат политика Дэвид Шоен.

Ранее стало известно, что Трамп получил приглашение выступить на процессе от одного из своих главных обвинителей, члена палаты представителей Джейми Раскина.

"Мы получили ваш последний пиар-трюк… использование нашей конституции для процесса по так называемому импичменту - слишком серьезное дело, чтобы играть в такие игры", - ответил Шоен Раскину в письме, которое цитирует CNN.

Рассмотрение импичмента Трампу, несмотря на то, что он уже покинул свой пост по истечении полномочий, пройдет на следующей неделе, напоминает РИА Новости. Основное обвинение в адрес Трампа касается подстрекательства к мятежу толпы, взявшей штурмом 6 января здание Капитолия.