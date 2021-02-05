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05.02.2021 07:51
Рубрика: Спорт

Три передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Вашингтоном"

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграли "Вашингтон" - 4:2. На счету Артемия Панарина три голевые передачи, Александр Овечкин забросил третью шайбу в сезоне.

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Героями этой встречи стали российские игроки. В первом периоде "рейнджеры" открыли счет после броска Райана Строума, ассистентом у которого стал Артемий Панарин. Во втором периоде команды обменялись голами. На точный бросок защитника Энтони Битето "Вашингтон" ответил голом Карла Хагелини.

В третьем периоде Строум оформил дубль, а одним из ассистентов снова стал Панарин. "Вашингтон" стараниями Александра Овечкина один гол отыграл и эта шайба стала для лидера "столичных" третьей в сезоне. Но в самом конце встречи Павел Бучневич с передачи все того же Панарина установил окончательный результат встречи - 4:2.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок, став второй звездой встречи. Третьей звездой признан Панарин. После встречи наставник "Рейнджерс" Дэвид Куинн выделил первую тройку команды, ставшую автором двух голов.

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