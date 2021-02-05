В Госдуме назвали истеричной идею о моратории для "Северного потока-2"

Идея ввести мораторий на достройку газопровода "Северный поток-2" вряд ли найдет понимание и дойдет до реализации. Об этом заявил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, комментируя предложение назвал коллеги из Бундестага Норберт Реттгена.

Ранее тот предложил убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран", а если есть такая угроза, то согласовать мораторий.

Морозов, комментируя эту инициативу "Дума ТВ", исключил использование газопровода в качестве "геополитического оружия".

"Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится, - заявил парламентарий. - Мы реализуем этот проект, "Северный поток - 2", по просьбе наших немецких партнеров".

Он отметил, что вследствие экономического кризиса ФРГ необходимо расширять поставки дешевых и экологически чистых энергоресурсов. Так что сомнительно, что идея немецкого депутата найдет понимание в стране, считает Морозов.