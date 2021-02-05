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05.02.2021 20:05
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали истеричной идею о моратории для "Северного потока-2"

Текст: Татьяна Замахина

Идея ввести мораторий на достройку газопровода "Северный поток-2" вряд ли найдет понимание и дойдет до реализации. Об этом заявил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, комментируя предложение назвал коллеги из Бундестага Норберт Реттгена.

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Ранее тот предложил убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран", а если есть такая угроза, то согласовать мораторий.

Морозов, комментируя эту инициативу "Дума ТВ", исключил использование газопровода в качестве "геополитического оружия".

"Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится, - заявил парламентарий. - Мы реализуем этот проект, "Северный поток - 2", по просьбе наших немецких партнеров".

Он отметил, что вследствие экономического кризиса ФРГ необходимо расширять поставки дешевых и экологически чистых энергоресурсов. Так что сомнительно, что идея немецкого депутата найдет понимание в стране, считает Морозов.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"

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