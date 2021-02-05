В Госдуме назвали риски перехода Украины на ядерное топливо из США

Если Украина реализует намерение перейти на американское ядерное топливо вместо российского, то это чревато большими рисками. О том, что такой шаг неразумен, предостерег член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

Ранее о такой перспективе заявил исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения проекта национальной экономической стратегии до 2030 года.

Однако американское ядерное топливо технологически не предназначено для нынешнего класса атомных электростанций Украины, предупредил Шеремет в разговоре с журналистами. Ведь эти АЭС были построены еще в Советском Союзе. И неразумное решение, по его словам, может сказаться на их прочности и безопасности энергосистемы в целом.

"Мы следим за данными "новшествами" со стороны украинского минэнерго, - отметил депутат. - Думаю, на Украине возобладает здравомыслие и они не будут рисковать".

Что касается США, то они просто хотят заработать, констатировал он. "Но нам второй Чернобыль не нужен", - сказал Шеремет.