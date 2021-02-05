В Госдуме оценили речь Байдена о готовности противостоять РФ

Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять "агрессивным действиям" России. Прозвучала и угроза о том, что Штаты заставят РФ "платить" за свою политику.
- По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом, - отметил Слуцкий. - Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях.
Он не исключил, что дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия.
Глава комитета также заметил, что заявления американского президента свидетельствуют о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России, впрочем, как и других государств. В Москве, отметил Слуцкий, считают это неприемлемым и критикуют "ультимативно-повелительный тон" в отношении России.
Тем не менее, по его словам, по ряду вопросов конструктив между США и РФ возможен. Среди таких направлений борьба с коронавирусом, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями.
"В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе", - подчеркнул Слуцкий.
Вопрос налаживания отношений с США останется приоритетом комитета по международным делам. В частности, комитет готовит проведение очередного заседания круглого стола по американской проблематике в закрытом режиме 8 февраля с участием экспертов-американистов.