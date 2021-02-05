В Госдуме оценили речь Байдена о готовности противостоять РФ

Вашингтон намерен продолжать необъявленную холодную волну. Такой вывод глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сделал из заявлений президента США Джозефа Байдена. Тем не менее, по ряду направлений политик ожидает конструктивного взаимодействия.

Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять "агрессивным действиям" России. Прозвучала и угроза о том, что Штаты заставят РФ "платить" за свою политику​​​.

- По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом, - отметил Слуцкий. - Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях.

Он не исключил, что дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия.

Глава комитета также заметил, что заявления американского президента свидетельствуют о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России, впрочем, как и других государств. В Москве, отметил Слуцкий, считают это неприемлемым и критикуют "ультимативно-повелительный тон" в отношении России.

Тем не менее, по его словам, по ряду вопросов конструктив между США и РФ возможен. Среди таких направлений борьба с коронавирусом, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями.

"В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе", - подчеркнул Слуцкий.

Вопрос налаживания отношений с США останется приоритетом комитета по международным делам. В частности, комитет готовит проведение очередного заседания круглого стола по американской проблематике в закрытом режиме 8 февраля с участием экспертов-американистов.