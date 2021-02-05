В Японии осудили главу оргкомитета Игр в Токио за сексистские высказывания

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга с критикой отреагировал на сексистское высказывание председателя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Ёсиро Мори.

"Оно (высказывание - прим. "РГ") идет вразрез с важным олимпийским принципом гендерного равенства", - заявил Суга, которого цитирует газета "Санкэй симбун".

Руководитель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори 3 февраля на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета (JOC) отметил, что большое количество женщин в различных спортивных организациях затягивает консультации. По его словам, если одна из женщин демонстрирует свою точку зрения, то и другая считает своим долгом высказаться.

Неосторожно допущенное японцем замечание спровоцировало волну критики в его адрес в социальных сетях. Пользователи интернета призвали Мори к отставке. В итоге глава оргкомитета "Токио-2020" вынужден был принести публичные извинения за свою ремарку, при этом уходить со своей должности отказался.