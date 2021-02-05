Министерство образования КНР запретило всем учащимся начальных и средних школ (с 6 до 14 лет) приносить на занятия мобильные телефоны.

Как пояснили чиновники, эта мера направлена на то, чтобы "защитить зрение учеников, обеспечить сосредоточение на учебе и снизить зависимость от интернета и онлайн-игр". Если учитель заметит, что ученик пользуется телефоном, он сможет его отобрать и вернуть только после окончания текущего семестра (учебный год в китайских школах состоит из двух семестров). Единственное исключение - если родители подадут письменное заявление о необходимости наличия телефона у ребенка в силу серьезных причин. В таком случае ребенок должен оставлять телефон в школе в специально отведенном месте. Также учителям запрещено раздавать домашние задания посредством мобильных телефонов.

По статистике, в Китае 74 процента тех, кому не исполнилось 18 лет, имеют смартфон. При этом среди молодежи все больше близоруких. Также ученые предполагают, что чрезмерная увлеченность играми в телефоне ведет к психическим расстройствам. Но это не единственная китайская инициатива, направленная на подрастающее поколение. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей вскоре должен утвердить закон, запрещающий насилие в семье в отношении детей. В случае применения насилия ребенок или соседи смогут вызвать полицию, а родителям или опекунам, если факт применения силы будет доказан, угрожает лишение родительских прав и/или тюремное заключение.