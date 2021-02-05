В МИД РФ ждут объяснений от США и НАТО по поводу их действий в Югославии

Натовцы много говорят об угрозах европейской безопасности, хотя на деле главной угрозой являются их безответственные действия, ведущие к эскалации напряженности и уже один раз приведшие к экологической катастрофе в самом центре Европы. Против Югославии были применены не только радиоактивные боеприпасы, но также наносились прицельные удары по различным предприятиям, которые привели к разливу тонн токсичных и канцерогенных химических соединений на окружающие территории и реки, в том числе Дунай, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, никто до сих пор не понес наказания за эти преступления. Это тоже в норме западного "мейнстрима" - не признаваться и не признавать собственных ошибок, - констатировала она. - Разве Югославия единственный пример? Ирак, Ливия и многие другие точки на планете. Пришли, разрушили, ушли, не извинились, не понесли никакого наказания. Зато потом учат других, как жить и что такое свобода. В рамках альянса происходит своеобразное "размывание" ответственности. Там доминирует ощущение вседозволенности, раз никто не наказывает".

Между тем Мария Захарова обратила внимание на то, что в Сербии подан первый индивидуальный иск к НАТО о компенсации вреда здоровью, причиненного вследствие использования в ходе бомбардировок 1999 года боеприпасов с обедненным ураном. "За помощью по похожим сюжетам к адвокатам уже обратилось свыше 2 тысяч чел - как сербов, так и албанцев, - подчеркнула официальный представитель МИД России. - Спустя более 20 лет после агрессии альянса в Югославии в пострадавших районах на юге Сербии показатели по целому ряду заболеваний, включая онкологические, до сих пор намного выше средних по стране. Такие "следы" НАТО оставила и по результатам других своих "гуманитарных миссий". Так, на севере Ливии после бомбардировок фиксировалось превышение в разы допустимых значений радиационного фона - характерный почерк натовских "гуманитарщиков". Нанесение долговременного и серьезного ущерба природной среде и здоровью человека, являющееся прямым нарушением международного гуманитарного права, стало устоявшейся практикой в поведении стран-членов НАТО".

По ее оценкам, страны-члены альянса, видимо, опасаются создания прецедента для последующих выплат компенсаций всем пострадавшим. "Поэтому в НАТО последовательно отрицают связь между распространением на территории южной Сербии злокачественных опухолей, лейкемии и массовым применением альянсом боеприпасов с обеднённым ураном, считая увязку этих фактов безосновательной, - считает она. - От долгосрочных последствий агрессии альянса против Югославии пострадали даже несколько сотен военнослужащих стран НАТО из состава Сил для Косово (СДК). Это подтверждено, например, рядом вердиктов итальянских судебных инстанций по искам представителей ВС Италии, находившихся в 1999 году в СДК и пострадавших позднее от онкологии. Молодые сербы не были свидетелями агрессии НАТО, но, тем не менее, продолжают так или иначе находиться под влиянием ее долгосрочных последствий. Именно поэтому для страны так важно продолжать тщательно документировать и систематизировать доказательства преступлений натовцев на территории Югославии, базируясь на научном изучении всех деталей. Возможно, упомянутые иски против НАТО и деятельность учрежденной в 2018 году парламентом Сербии межведомственной комиссии помогут установить истину и приведут к наказанию виновных, чтобы подобное никогда больше не могло повториться".

Между тем

Российских дипломатов впечатлили откровения посла США в Приштине Филипа Коснетта в интервью косовскому Интернет-изданию "Gazetablic.com" от 26 января о фактической причастности США к военным действиям на территории Югославии в ходе активной фазы конфликта конца 1990 годов.

"Невозможно иначе трактовать пассаж о том, что "американские солдаты сражались и гибли не ради создания на Балканах Великой Сербии и Великой Албании", - указала Мария Захарова. - Подобные пассажи подводят к логичному выводу, что кровопролитные события в Косово не стали результатом некоего стечения обстоятельств либо "политики Белграда", как это до сих пор пытаются подавать на Западе. Они были спровоцированы извне ради незаконного отторжения данной части территории Сербии - спланированы западными спецслужбами и реализованы при их непосредственной боевой, материальной и экспертной поддержке. По существу, речь идет о важном свидетельстве, которое не оставляет возможности поддерживать миф о "благих намерениях" Вашингтона и их союзников на Балканах".

По словам официального представителя МИД России, бросилось в глаза также очевидное противоречие между признаниями американского посла и официальной западной версией, согласно которой США и их сообщники по НАТО ограничились исключительно воздушной операцией против Югославии под циничным названием "Милосердный ангел", причем Североатлантический альянс якобы не понес тогда человеческих потерь. "Однако, оказывается, всё было иначе, - резюмировала она. - Ждем объяснений".