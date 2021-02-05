В прокат выходит новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля, в конкурс - Big Screen Competition. Фестиваль проходит с 1 по 7 февраля. А выходить к российским зрителям фильм начал с 4 февраля, когда в кинотеатре "Художественный" состоялась его светская премьера. Уже 6 февраля картина появится в кинотеатрах. А поскольку за ней стоит Первый канал - ее покажут и по ТВ. А те представители стриминговых платформ, которые посетили премьеру, лишь облизывались - как из них получить неисключительные права на фильм, пока неизвестно.

... Ритм фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" - таков, словно ты несешься в поезде, хотя напрашивалось бы - неторопливо едешь в карете или в ретро-авто, которые не умеет достигать больших скоростей. Но нет - несешься словно под стук колес. Пейзажи сменяют портреты, портреты сменяют пейзажи... Натюрморты, интерьеры, дизайнерские умопомрачительные наряды... Все несется с размеренной скоростью. Это поначалу мешает, но когда наступает финал, все становится на свои места - понимаешь, что так задумано, и это ощущение - не случайно.

Перед нами - эксцентричная семейная сага, женская "Игра престолов" в сокращенном варианте. Семья необычна тем, что ей подвластно время. У них есть 13-й и 25-й час. Главный семейный праздник - Новый год, когда часы тринадцать бьют, показан в разное время и в разные годы. И зритель прослеживает историю семьи вместе с историей страны. Какой страны? Узнать нетрудно - в определенный момент показано, как новогодние куранты бьют на Спасской башне Кремля, и за этим наблюдает с крыши своего дома вместе с родными Леди Маргарита - ее и играет Рената Литвинова.

Зрители знают, что Литвинова, во всех смыслах, self-made woman. Актриса, которая создала себя, свою внешность, свой стиль и свой мир. Ее картины можно даже не титровать "Фильм Ренаты Литвиновой" - и так они узнаваемы настолько, что ни с чем не спутаешь. Отталкиваясь от этого определения, "Северный ветер" - фильм, сделанный женщинами. Не только в сюжете картины, но и в ее съемочной группе царит матриархат. Посмотрите, сколько женщин - и какие. Продюсеры - Наталья Дубовицкая и Надежда Соловьева (сама Литвинова - сопродюсер). Композитор - Земфира Рамазанова. Играют, помимо самой Литвиновой и ее дочери Ульяны Добровской, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Хибла Герзмава, Манана Татибадзе... А посвящен фильм - Кире Муратовой. Но это также можно было бы даже не прописывать в финальном титре. Школа Муратовой, ее умение окутывать непредсказуемыми странностями (нелепостями, курьезами, чудесами) простые житейские обстоятельства, видеть людей такими, какими их не видят другие, ее тонкий юмор, понятный не всем - все это подмешалось в творческий стиль Литвиновой "по наследству".

Казалось бы - если посмотреть упрощенно - в картине рассказана простая житейская история взаимоотношений свекрови и невестки (Литвинова и Эрнст), но все гораздо сложнее, разложено на много уровней, и когда смотришь на всю эту полифонию, переносишься в потусторонний мир, когда все события - совсем не то, чем они являются на самом деле. В истории семьи богатых женщин, которые правят миром, но при этом относятся к мужчине с большой любовью, проскальзывают и чеховские мотивы. Иногда кажется, что смотришь во МХАТе одну из пьес Антона Павловича. Но так и есть - "Северный ветер" до того, как стать фильмом, был спектаклем. И до сих пор он идет в МХТ им. Чехова. Всегда с аншлагами.

Главные в семье - Вечная Алиса (Татьяна Пилецкая) и ее дочь Леди Маргарита. За все финансовые дела отвечает другая дочь Лотта - героиня Галины Тюниной. У нее все ключи, она знает наперечет все богатства клана, которые хранятся в сундуках, зарытых в землю. Племянница Маргариты (Манана Тотибадзе) не уверена в своей внешности, и от этого слишком много ест. Секретарь Маргариты (Кирилл Трубецкой) тайно влюблен в свою начальницу. Кузен (Максим Суханов) хотел бы встретить женщину своей мечты, и у него это получается, когда в дом, в качестве новогоднего подарка приезжает роскошная оперная дива (Хибла Герзмава). Но на всех этих и других людей, многие из которых входят в семью со временем (например, доктор Жгутик - пластический хирург, который женится на героине Манана Тотибадзе (Никита Кукушкин)), влияет важное семейное событие. Сын Маргариты Бенедикт (Антон Шагин) намерен жениться на девушке Фанни (Ульяна Добровская). Она очаровательна, и нравится всем в семье, но... нелепая трагедия обрывает мечту. И Бенедикт берет в жены сестру Фанни - Фаину (Софья Эрнст), ведь они похожи, да и клану нужны наследники. Эта женитьба была ошибкой. У нелюбимой жены быстро портится характер - как яблоко, в котором завелся червяк. "Ужасная женщина, что она с нами со всеми сделала", - скажет Леди Маргарита. Без любви нарушается гармония в семье, рушится и мир вокруг. Гниют поля, тлеют богатства в сундуках, "везде идет война", гибнут люди... Но герои - все они однолюбы - ждут. Стука в дверь, звонка, сообщения... Ведь любимые обязательно возвращаются, и тогда все становится на свои места. Казалось бы, не первая картина, в которой рассказывается о таком. Но волшебный колдовской мир, в котором оживают вещи, интерьеры, пейзажи и животные, затягивает и ведет за собой, словно детская сказка.

Отдельных слов заслуживает работа в фильме Светланы Ходченковой. Она играет известную актрису, к которой обращается за помощью семья в сложный момент. Перевоплощением Ходченковой, тем, как она с лету входит в муратовско-литвиновский мир и как вольготно чувствует себя в нем, нельзя не восхититься.

В фильме есть эпизод, когда героиня Ренаты Литвиновой прикуривает сигарету от длинной горящей спички, которую держит в клюве ворон. И вот эта странная, неуловимая природа ее творчества - как берется и передается огонь замысла и вдохновения - видна во всем, в каждом кадре. На премьере были люди из мира моды, которые мало что понимают в кино, были люди из мира кино, не сведущие в моде. Но удовлетворенными ушли и те, и другие. Прически, наряды, украшения, интерьеры... Литвиновой, как всегда, удается создать свое пространство - и в кадре, и за кадром. И даже сам факт премьеры в стильном обновленном кинотеатре, который еще официально не открылся - это так по-литвиновски.