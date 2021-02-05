В результате инцидентов в Шотландии погибли три человека

Три человека погибли после серии инцидентов, которые начались возле больницы населенного пункте Килмарнок, сообщает телерадиостанция BBC.

По данным полиции, в четверг в 19:45 на парковке университетской больницы было совершено нападение на женщину 39 лет. Затем в 20:05 смертельное ранение получила гражданка 24 лет на Портленд-стрит, которая находится неподалеку. А около 20:30 вечера 40-летний мужчина погиб в автокатастрофе на дороге С50 на выезде из населенного пункта.

Правоохранители считают, что инциденты были связаны. Другие фигуранты по этому делу не разыскиваются. "Некоторые районы города остатся оцепленными, так как офицеры продолжают проводить расследование. Однако угрозы для населения нет. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить все обстоятельства случившегося", - сделал заявление начальник местной полиции Супт Фарок Хуссейн.