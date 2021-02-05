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В Россию официально пришли новые смартфоны Samsung Galaxy S21. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2021,  
10:01
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S21 официально поступили в продажу в России в пятницу, 5 февраля. Их можно купить в интернет-магазине производителя и у партнеров Samsung.

В линейку входят три модели смартфонов - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Они отличаются диагональю экрана, набором камер, а также наличием поддержки стилуса (в Galaxy S21 Ultra).

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Стоимость младшей версии Samsung Galaxy S21 на 128 Гб составляет 74990 рублей, модификация Galaxy S21+ с таким же объемом памяти обойдется в 89990 рублей, а 128 Гб Galaxy S21 Ultra обойдется в 109990 рублей.

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