В Россию официально пришли новые смартфоны Samsung Galaxy S21. Цена

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S21 официально поступили в продажу в России в пятницу, 5 февраля. Их можно купить в интернет-магазине производителя и у партнеров Samsung.

В линейку входят три модели смартфонов - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Они отличаются диагональю экрана, набором камер, а также наличием поддержки стилуса (в Galaxy S21 Ultra).

Стоимость младшей версии Samsung Galaxy S21 на 128 Гб составляет 74990 рублей, модификация Galaxy S21+ с таким же объемом памяти обойдется в 89990 рублей, а 128 Гб Galaxy S21 Ultra обойдется в 109990 рублей.