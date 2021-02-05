В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса

Эталонный образец, или "цифровая фотография" коронавируса станет основой для сравнения анализов пациентов на предмет его возможных мутаций и определения вирусной нагрузки. Об этом "РГ" рассказали в Росстандарте.​

Коронавирус стал первым "стандартизированным" образцом в группе вирусов гриппа и ОРВИ.​ В РФ также есть стандартные образцы ряда иммунных, инфекционных заболеваний и болезней печени.

"Эталон в виде стандартного образца РНК инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 обеспечивает метрологическую прослеживаемость получаемых пациентами результатов анализов на COVID-19, так как именно он является основой для сравнения. Благодаря применению стандартных образцов для целей лабораторной диагностики повышается точность идентификации и определения вирусной нагрузки на организм", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Росстандарт утвердил стандартный образец инактивированного штамма "ГК2020/1", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Разработка прошла испытания во ВНИИ метрологической службы Росстандарта и внесена в базу Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Среди основных характеристик стандартного образца, уточнили в пресс-службе Росстандарта, последовательность нуклеотидов специфичного участка генома одноцепочечной РНК вируса SARS-CoV-2; количество копий РНК в материале стандартного образца; массовая концентрация РНК инактивированного штамма.

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