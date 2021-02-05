В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру

Шотландская полиция сообщила о происшествии в больнице Кроссхаус города Килмарнок. Речь идет о нападении на медсестру с применением холодного оружия, пишет газета Daily Record.

Полиция работает на месте происшествия. В больнице рассказали, что правоохранители блокировали все входы и выходы, а медицинское учреждение временно не принимает пациентов, пишет ТАСС.

Уточняется, что машины скорой помощи перенаправляют в Университетскую больницу города Эр, расположенного в 30 километрах от Килмарнока, где произошло нападение.