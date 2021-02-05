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05.02.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

В Волгограде осудили инспекторов ГИМС в связи с гибелью катамарана

Текст: Роман Мерзляков

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновными в превышении полномочий сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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В 2017 году сотрудники ГИМС проводили техническое освидетельствование базы для стоянки маломерных судов "Волжский ветер" и скрыли многочисленные нарушения. Они выдали разрешение на эксплуатацию. А через год подсудимые без проверок и фактического выезда на базу повторно составили акт, разрешающий ее использование.

В 2018 году с базы вышло в плавание два маломерных судна, не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации. В апреле опрокинулась моторная лодка. Жизни пяти человек удалось спасти.

А в июне того же года на волжскую прогулку отправился катамаран, на борту которого находились 16 человек. Судоводитель, будучи пьян, врезался в баржу. Он сам и десять пассажиров скончались. Еще трое получили тяжкие телесные повреждения.

Один из инспекторов осужден на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На такой же срок он лишен права занимать должности на государственной службе. Гражданина взяли под стражу в зале суда.

Его коллега получила аналогичный тюремный срок с ограничением в трудоустройстве на два года. При этом она получила отсрочку до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста: до 31 января 2028 года.

Происшествия Правосудие Суд

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