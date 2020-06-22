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22.06.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде прокуратура обжаловала приговор по делу о крушении судна

Текст: Роман Мерзляков

Прокуратура Волгоградской области опротестовала оправдательный приговор директору плавбазы Леониду Жданову, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

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Ему вменяли в вину нарушение правил пользования маломерными судами: он не проверил у хозяина плавдачи документы и не проконтролировал количество человек на борту. Ночная прогулка на катамаране обернулась гибелью 11 человек. Суд не нашел в действиях Жданова состава преступления.

Согласно материалам дела, рулевой был пьян. Катамаран с потушенными огнями на полном ходу врезался в теплоход "Капитан Вечеркин". Только пятерых пассажиров удалось спасти. Среди погибших был сам владелец судна, который посмертно был обвиняемым по делу.

Апелляцию прокуратуры рассмотрит Волгоградский областной суд. Слушание пока не назначено.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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