В Волгограде прокуратура обжаловала приговор по делу о крушении судна

Прокуратура Волгоградской области опротестовала оправдательный приговор директору плавбазы Леониду Жданову, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Ему вменяли в вину нарушение правил пользования маломерными судами: он не проверил у хозяина плавдачи документы и не проконтролировал количество человек на борту. Ночная прогулка на катамаране обернулась гибелью 11 человек. Суд не нашел в действиях Жданова состава преступления.

Согласно материалам дела, рулевой был пьян. Катамаран с потушенными огнями на полном ходу врезался в теплоход "Капитан Вечеркин". Только пятерых пассажиров удалось спасти. Среди погибших был сам владелец судна, который посмертно был обвиняемым по делу.

Апелляцию прокуратуры рассмотрит Волгоградский областной суд. Слушание пока не назначено.