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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
На Волге число погибших при ЧП с катамараном возросло до 11 человек

11 июня 2018 года известный в регионе политик Дмитрий Хахалев с 15 пассажирами на борту (это превышение допустимой вместимости на четыре человека) вышел на ночную прогулку по реке. У капитана, как отмечает обвинение, не было удостоверения на право управления маломерным судном. А его плавучая дача "Елань 12" не была зарегистрирована.

Согласно материалам дела, рулевой был пьян. Ходовые огни на "Елани" были потушены. Катамаран на полном ходу врезался в теплоход "Капитан Вечеркин". Только пятерых пассажиров удалось спасти. Среди 11 погибших был сам владелец судна Дмитрий Хахалев, который и посмертно являлся обвиняемым по делу.

Уголовное дело в отношении него направили в суд по ходатайству матери. По ее мнению, это было необходимо для реабилитации умершего. Однако суд счел, что вина Хахалева в крушении катамарана подтверждается показаниями свидетелей и заключением эксперта. Основания для его реабилитации отсутствуют.

Директору станции Жданову вменяли в вину нарушение правил пользования маломерными судами: он не проверил у хозяина плавдачи документы и не проконтролировал количество человек на борту.

Суд не нашел в действиях Леонида Жданова состава преступления. Однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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