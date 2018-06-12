Авария произошла в 250 метрах от берега. Как только поступил сигнал о происшествии, на поиски пострадавших были брошены все силы. Всего в операции участвовали почти полторы тысячи человек (сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, представители органов власти) и дюжина плавсредств. Дело осложняла темнота, однако помог беспилотник, оснащенный тепловизором. Так, усилиями экипажа буксира и подоспевших спасателей удалось спасти пять человек, трое из них были госпитализированы в больницу N 25. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Людей искали не только в воде. Патрули объезжали прибрежные зоны, а также смотрели, не прибило ли тела к островам Голодному и расположенному ниже по течению Сарпинскому. Ночью обнаружили десятерых погибших. Последнюю жертву нашли утром, когда извлекли из воды яхту.

- При помощи автокрана катамаран был поднят на берег. Поисковая операция завершена. С пострадавшими, а также родственниками погибших и пострадавших продолжают работать психологи, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

В ночь на вторник обнаружили десятерых погибших. Последнюю жертву нашли утром, когда извлекли из воды яхту

По предварительной информации, многие находившиеся на борту катамарана были в подпитии. Возможно, именно это и объясняет, почему рулевой не заметил освещенную баржу. Среди отдыхавших были сотрудники ГИБДД и члены их семей.

А за штурвалом стоял владелец яхты Дмитрий Хахалев - бывший глава Калачевского района Волгоградской области, а также бывший депутат гордумы.

В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам лишения свободы по пяти статьям Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Оскорбление представителя власти", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нанесение побоев из хулиганских побуждений").

По данным суда, в мае 2008 года пьяный чиновник на базе отдыха на берегу Дона совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее, а затем открыл стрельбу из карабина "Сайга".

Хахалев выстрелил не меньше 20 раз, однако никто из отдыхающих не пострадал, кроме мужчины, который отобрал у чиновника оружие, - он получил несколько ударов прикладом. Суд также признал доказанными два эпизода оскорбления Хахалевым сотрудников милиции.

А на этот раз Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта". Как показала судебно-медицинская экспертиза, капитан катамарана, он же его владелец, был пьян. Об этом сообщил начальник ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслав Барканов.

- На данную минуту в Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения", - отметил Вячеслав Барканов.

Пока следователи восстанавливают точную картину трагического происшествия, речной флот, в первую очередь маломерный, ждет повышенный надзор. В действиях команды буксира никакой вины пока не усматривают.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта"

- Даны поручения соответствующим службам провести проверки условий хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги. Особое внимание уделить техническому состоянию судов, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей, - рассказывают в администрации региона.

Кроме того с речникам проведут дополнительные инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

В городе отменили все праздничные мероприятия, кроме детских. Как только уехала спасательная техника, на волгоградской набережной установилась удивительная тишина. Только рыболовы флегматично посматривали то на поплавок, то на ставшего на якорь "Капитана Веревкина" с баржей. В соцсетях активности больше - выражается сочувствие родственникам погибших (среди жертв есть и одна несовершеннолетняя). Однако находятся и такие, кто больше сожалеет об отмене торжеств.

Так, волгоградка Елена сказала: "Нужно соблюдать технику безопасности на воде прежде всего... Царствие небесное".

"То, что случилось ночью на Волге, происходило в России уже тысячи раз - в самых разных вариантах. За штурвалом был классический антигерой из российских пьес - бывший волгоградский чиновник и депутат Дмитрий Хахалев. Он уже был судим за изнасилование и стрельбу, хотя, казалось бы, при чем здесь это", - отметил пользователь по имени Владимир. "Пьяный рулевой, уверенный в собственной значимости, убивший себя и кучу людей, отменил все торжества в миллионном городе?" - недоволен волгоградец Александр. Личность Дмитрия Хахалева, похоже, не оставила равнодушной никого. Пользователь Антон пишет: "Карма депутату за все его дела. Жаль невинных погибших".

Волжские катастрофы

10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана затонул теплоход "Булгария". В незадраенные иллюминаторы залилась вода, когда при повороте корабль накренился. 122 человека погибло, 79 спасено.

5 июня 1983 года круизный четырехпалубный дизель-электроход "Александр Суворов" на полном ходу врезался в несудоходный пролет моста в Ульяновской области. В это время по мосту следовал товарный поезд. В результате 11 вагонов сошли с рельсов. Происшествие вошло в советский фольклор под абсурдным названием "столкновение парохода с паровозом". Погибло не менее 176 человек. Реальное количество жертв может быть и больше, так как "Суворов" шел с большим перегрузом.

Справка "РГ"

Буксир-толкач "Капитан Вечеркин" был построен в 1982 году в Будапеште, в 2011-м прошел модернизацию. Порт приписки - Нижний Новгород. Судно названо в честь первого капитана теплохода подобного типа Николая Вечеркина.

Речной катамаран "Елань-12" собран в Волгограде, на сайте производителя назван "плавучей дачей" из-за комфортных внутренних помещений. Пост управления расположен у лобового стекла. Остальное пространство носовой части занято салоном с кухней и зоной отдыха. В средней части надстройки находятся каюты. На корме - санузел, совмещенный с душем. На крыше - солнечная палуба.

Любопытно, что максимальная пассажировместимость "плавучей дачи" - 12 человек. В день трагедии на борту их было 16. "Елань" развивает скорость до 13 узлов (24 километра в час). Корпус сделан из пластика.