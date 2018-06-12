Количество погибших в результате столкновения катамарана и баржи на Волге увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным агентства, тело последней пассажирки катамарана поднято из воды. Поисковая операция закончилась. Катамаран доставлен на берег.

Напомним, в ночь на 12 июня на Волге в Центральном районе Волгограда, в 250 метрах от берега, столкнулись прогулочный катамаран "Елань-12" с пассажирами на борту и баржа, которую буксировало судно "Капитан Вечеркин".

Спасателями была организована поисковая операция, в ходе которой удалось спасти пять человек. Трое из них госпитализированы. В поисково-спасательной операции использовался беспилотник, оборудованный тепловизором, и 1400 человек личного состава. В результате ЧП погибли 11 человек.

Южная транспортная прокуратура после трагического инцидента начала проверку. Как сообщили в ведомстве, будет изучено, насколько соблюдалась безопасность движения на водном транспорте. По факту столкновения уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.