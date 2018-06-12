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12.06.2018 07:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Операция МЧС с места столкновения судов в Волгограде попала на видео

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии продолжают поиски пропавших пассажиров прогулочного катамарана "Елань-12", который столкнулся с баржой, буксируемой теплоходом "Капитан Вечеркин". В момент столкновения на борту маломерного судна находилось не менее 16 человек. Спасти удалось только пятерых пострадавших, трое из которых госпитализированы.

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Как сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области, в зоне ЧП развернут оперативный штаб МЧС. В поисках принимают участие 1400 человек. Данные о погибших уточняются.

По факту столкновения судов Южным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье - "нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

По одной из версий причиной трагедии стал человеческий фактор - капитан катамарана не справился с управлением и врезался в баржу. Кроме того, прогулочное судно было перегружено, а пассажиры не были обеспечены спасательными жилетами. По свидетельству очевидцев, катамаран на полном ходу врезался в правый борт баржи и практически поднырнул под нее.

Напомним, что столкновение судов произошло на Волге у косы около острова Голодный в ночь на 12 июня.

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