Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьян

Катамараном, который столкнулся на Волге с баржей, управлял нетрезвый капитан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслава Барканова.

Он, в частности, рассказал, что из 11 тел погибших в столкновении, которые поступили в бюро судмедэкспертизы, обследовано восемь и проведено одно судебное химическое исследование.

"У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения", - сообщил Вячеслав Барканов.

Кроме того, по данным Ространснадзора, катамаран не имел права перевозить пассажиров. "По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали", - сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. Катамаран "Елань-12" столкнулся с баржей, которую буксировало судно "Капитан Вечеркин". При этом погибли 11 человек. Ранее сообщалось, что капитаном катамарана был ранее судимый экс-чиновник, который также погиб.