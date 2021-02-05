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Текст:   Марина Трубилина 
15:14 05.02.2021

В закон о дольщиках хотят внести поправки про проблемные дома

Усовершенствовать ведение учета проблемных объектов предлагает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Сейчас в Единый реестр проблемных объектов попадают дома застройщиков-банкротов, а также дома, по которым застройщик нарушил срок строительства или передачи объекта дольщикам более чем на шесть месяцев. На объект накладываются ограничения и новый застройщик не может заниматься реализацией квартир.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Сейчас, рассказал Тимофеев, в реестре числится 2 861 объект, но в это число входят около 300 объектов, по которым отсутствуют требования граждан. Тем не менее по формальным основаниям эти дома не могут быть исключены из реестра. По закону о долевом строительстве, исключить дома из реестра можно только после ввода их в эксплуатацию или после выплаты дольщикам компенсаций.

"Мы предлагаем расширить этот перечень и дополнить его еще несколькими пунктами, чтобы у нас было больше оснований исключать объекты из ЕРПО, снимать ограничения и привлекать денежные средства граждан по эскроу-счетам, что является безопасным механизмом, поскольку при применении эскроу-счетов полностью исключаются риски участников долевого строительства", - пояснил Константин Тимофеев.

Поводом для исключения из числа проблемных, по предложению фонда, может также стать устранение застройщиком оснований включения объекта в ЕРПО, передача дольщикам недвижимости или компенсаций из средств региона, вынесение определения арбитражного суда о передаче фонду либо региональному фонду земельного участка и обязательств застройщика, который признан банкротом. Также исключить дом из реестра проблемных можно будет при получении новым застройщиком разрешения на строительство, когда права на земельный участок были переданы ему от застройщика-банкрота, при условии размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу; при отсутствии по объекту требований дольщиков; выплате дольщикам страхового возмещения; реализации объекта и участка, принадлежащего застройщику, в деле о банкротстве застройщика, ликвидации застройщика на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Поправки, которые предлагается внести в закон о долевом строительстве, дадут возможность новым застройщикам завершать строительство и привлекать денежные средства граждан. При этом новых обманутых дольщиков по этим объектам не появится, так как денежные средства будут привлекаться по эскроу-счетам, подчеркивает Тимофеев.

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