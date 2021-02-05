Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ливане

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована Министерством здравоохранения Ливана. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - уточняется в сообщении. В РФПИ напомнили, что применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

"Вакцина "Спутник V" стала частью национального портфеля препаратов против коронавируса в 20 государствах, и их количество продолжит увеличиваться. Одобрение со стороны министерства здравоохранения Ливана обеспечит доступ населения к одной из лучших мировых вакцин", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.