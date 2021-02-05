Винодельня из Абрау-Дюрсо стала самой титулованной в России

Винодельческая продукция предприятий Краснодарского края стала одним из наиболее востребованных товаров экспорта. В прошлом году, несмотря на пандемию короновируса, кубанские хозяйства сохранили зарубежные рынки сбыта - объем вывоза составил почти 420 тысяч декалитров вина и шампанского. В нынешнем же году власти заявили, что намерены укрепить сотрудничество и увеличить поставки. Выяснилось, тихие кубанские вина очень популярны в ближнем зарубежье, в Европе и Китае, а вот шампанское охотно берут в странах СНГ, Эстонии и Швейцарии.

На экспорт сегодня работают 14 кубанских предприятий винодельческой отрасли, старейшее из которых винный дом "Абрау-Дюрсо", отметившее 150-летие в 2020 году.

Важным событием юбилейного года для богатой традициями винодельни России стали победы в престижных международных конкурсах шампанских и игристых вин. На дегустации Сhampagne & Sparkling Wine World Championships в Англии сразу семь образцов из премиальных коллекций винодельни получили высокие награды. Еще одиннадцатью медалями продукция из Абрау-Дюрсо была отмечена в именитом конкурсе International Wine Challenge. Состязание организовано лондонским издательством William Reed Business Media и проводится уже 37-й год подряд, считаясь одним из самых авторитетных в мире. Его особенность в том, что каждый образец дегустируется как минимум двенадцатью беспристрастными судьями по трем разным категориям: запах, вкус и внешний вид. Но самым ценным трофеем 2020 года стало золото, полученное в престижном дегустационном конкурсе Decanter, который ежегодно проходит в Лондоне, начиная с 2004 года. Образец от кубанской винодельни набрал 95 баллов из 100. Еще 13 вин из портфеля предприятия удостоились серебряных и бронзовых медалей. Успех на конкурсах такого уровня важен как для профессионалов отрасли, так и для потребителей: он повышает имидж российского вина внутри страны и за рубежом.

Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано указом императора Александра II в 1870 году в живописном месте на берегу озера Абрау - самого крупного пресноводного озера в Краснодарском крае. Мягкий климат, особый состав почв и большое количество солнечных дней обеспечили на окрестных склонах идеальные условия для винограда. Поначалу здесь производили тихие вина, однако назначенный главным виноделом имения князь Лев Голицын дал мощный толчок развитию российской шампанской школы. Именно при нем были построены первые подвалы для выдержки игристых напитков, которые функционируют до сих пор.

Любопытно, что помимо празднования юбилейной даты, уже в этом году винодельня оказалась в центре внимания, попав в топ новостей в связи с шуткой главы государства. Во время онлайн-встречи со студентами он заявил, что после ухода со своего поста вполне мог бы пойти работать в "Абрау-Дюрсо"… "не как бизнесмен, а как специалист в области права". Конечно, слова президента сразу подхватили ведущие СМИ.

Кстати

Полученные в прошлом году награды пополнили внушительную коллекцию трофеев краснодарского предприятия. Так, начиная с 2011 года, продукция винодельни уверенно завоевывает медали (131 призовое место) на международных дегустационных конкурсах. Среди них высшие награды старейших дегустационных состязаний мира - золото Decanter (Великобритания) и Mundus Vini (Германия), Сhampagne & Sparkling Wine World Championships (Великобритания), International Wine Challenge (Великобритания) и International Wine & Spirit Competition (Великобритания). Таким образом, хозяйство стало самым титулованным в новейшей истории российского виноделия.