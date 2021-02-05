Винодельня из Абрау-Дюрсо стала самой титулованной в России

Новости

Хачанов и Александрова вышли в полуфиналы на турнирах в Мельбурне 13:17
В Петербурге фельдшер свернул шею пациенту 13:11
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана 12:23
Под Калининградом вылетел в кювет автобус с пассажирами 12:16
В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада 11:56
Во Львове облили краской памятник Бандере 11:55
В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 11:54
Рубрика: Экономика

Винодельня из Абрау-Дюрсо стала самой титулованной в России

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Винодельческая продукция предприятий Краснодарского края стала одним из наиболее востребованных товаров экспорта. В прошлом году, несмотря на пандемию короновируса, кубанские хозяйства сохранили зарубежные рынки сбыта - объем вывоза составил почти 420 тысяч декалитров вина и шампанского. В нынешнем же году власти заявили, что намерены укрепить сотрудничество и увеличить поставки. Выяснилось, тихие кубанские вина очень популярны в ближнем зарубежье, в Европе и Китае, а вот шампанское охотно берут в странах СНГ, Эстонии и Швейцарии.
Фото: Пресс-служба Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Фото: Пресс-служба Группы компаний "Абрау-Дюрсо"
Фото: Пресс-служба Группы компаний "Абрау-Дюрсо"

На экспорт сегодня работают 14 кубанских предприятий винодельческой отрасли, старейшее из которых винный дом "Абрау-Дюрсо", отметившее 150-летие в 2020 году.

Важным событием юбилейного года для богатой традициями винодельни России стали победы в престижных международных конкурсах шампанских и игристых вин. На дегустации Сhampagne & Sparkling Wine World Championships в Англии сразу семь образцов из премиальных коллекций винодельни получили высокие награды. Еще одиннадцатью медалями продукция из Абрау-Дюрсо была отмечена в именитом конкурсе International Wine Challenge. Состязание организовано лондонским издательством William Reed Business Media и проводится уже 37-й год подряд, считаясь одним из самых авторитетных в мире. Его особенность в том, что каждый образец дегустируется как минимум двенадцатью беспристрастными судьями по трем разным категориям: запах, вкус и внешний вид. Но самым ценным трофеем 2020 года стало золото, полученное в престижном дегустационном конкурсе Decanter, который ежегодно проходит в Лондоне, начиная с 2004 года. Образец от кубанской винодельни набрал 95 баллов из 100. Еще 13 вин из портфеля предприятия удостоились серебряных и бронзовых медалей. Успех на конкурсах такого уровня важен как для профессионалов отрасли, так и для потребителей: он повышает имидж российского вина внутри страны и за рубежом.

Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано указом императора Александра II в 1870 году в живописном месте на берегу озера Абрау - самого крупного пресноводного озера в Краснодарском крае. Мягкий климат, особый состав почв и большое количество солнечных дней обеспечили на окрестных склонах идеальные условия для винограда. Поначалу здесь производили тихие вина, однако назначенный главным виноделом имения князь Лев Голицын дал мощный толчок развитию российской шампанской школы. Именно при нем были построены первые подвалы для выдержки игристых напитков, которые функционируют до сих пор.

Любопытно, что помимо празднования юбилейной даты, уже в этом году винодельня оказалась в центре внимания, попав в топ новостей в связи с шуткой главы государства. Во время онлайн-встречи со студентами он заявил, что после ухода со своего поста вполне мог бы пойти работать в "Абрау-Дюрсо"… "не как бизнесмен, а как специалист в области права". Конечно, слова президента сразу подхватили ведущие СМИ.

Кстати

Полученные в прошлом году награды пополнили внушительную коллекцию трофеев краснодарского предприятия. Так, начиная с 2011 года, продукция винодельни уверенно завоевывает медали (131 призовое место) на международных дегустационных конкурсах. Среди них высшие награды старейших дегустационных состязаний мира - золото Decanter (Великобритания) и Mundus Vini (Германия), Сhampagne & Sparkling Wine World Championships (Великобритания), International Wine Challenge (Великобритания) и International Wine & Spirit Competition (Великобритания). Таким образом, хозяйство стало самым титулованным в новейшей истории российского виноделия.

Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона