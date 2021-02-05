Во Львове облили краской памятник Бандере

В ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник украинскому националисту Степану Бандере, сообщает портал strana.ua.

"Уже сейчас работники районной администрации занимаются восстановлением и очисткой памятника. Также направили соответствующее заявление в полицию. Выясняем все детали", - написал заместитель мэра города Андрей Москаленко в Facebook

Правоохранители устанавливают причастных к вандализму. Им грозит до четырех лет лишения свободы. "Сегодня, 5 февраля, в 02:20 поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений", - говорится в сообщении полиции. Отмечалось также, что по данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве.