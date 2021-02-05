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05.02.2021 12:29
Рубрика: Спорт

Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима

Текст: Максим Домчев

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелом весе в UFC, поделился ожиданиями от предстоящего боя против Алистара Оверима.

Фото: Steve Marcus/Getty Images
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Бой между Волковым и Оверимом станет главным событием турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на воскресенье по московскому времени. Шестой номер рейтинга тяжеловесов 32-летний Александр Волков по котировкам букмекеров является явным фаворитом против 40-летнего соперника.

Россиянин рассказал о том, как, на его взгляд, пройдет этот поединок.

"Это большой вызов, и я с нетерпением жду встречи с Оверимом в октагоне. Мне самому интересно увидеть, чем все закончится. Мы оба предпочитаем ударную технику, но, возможно, один из нас попытается провести тейкдаун, однако, я думаю, что это будет тактический бой в стойке. Он хороший ударник, умеет держать удар, но я превосхожу его во всех аспектах. Я попытаюсь его нокаутировать, возможно, в середине боя, но на самом деле, не важно, как я выиграю - главное, одержать победу любым доступным способом", - заявил россиянин в видео на канале MMAFightingonSBN на YouTube.

Волков считает, что победа над Оверимом может вернуть его в число претендентов на титул. Волков провел в ММА 40 боев и одержал 32 победы, на счету более опытного соперника - 64 поединка и 47 побед.

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